Scioli y Tinelli, dispuestos a sumarse al diálogo

El diputado nacional Daniel Scioli aceptó ayer la invitación del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, a dialogar sobre la posibilidad de sumarse a Alternativa Federal (AF), aunque todavía no definió si recalará en ese espacio político.

El ex gobernador bonaerense había tenido una conversación previa con Schiaretti que allanó el camino para la formulación de la invitación pública.

“Siento un gran orgullo por la invitación que me hizo Schiaretti, ya que es un hombre de valores que comparto y con un perfil productivista como el que impulso. Me voy a sentar a conversar con él en los próximos días. No obstante, reitero que soy precandidato a presidente y estaré donde la Argentina me necesite, por lo que continúo con mi campaña, escuchando las necesidades y demandas de la gente”, explicó Scioli.

En danza

Por su parte, Marcelo Tinelli ya había expresado públicamente sus ganas de involucrarse en política, pero sin dar —hasta ahora— una señal clara sobre los pasos a seguir en las próximas elecciones.

Allegados al conductor televisivo aseguraron que para Tinelli “es un gran honor” la invitación a participar del armado de Alternativa Federal y espera reunirse en los próximos días con Schiaretti.

Schiaretti mantuvo recientemente un diálogo telefónico con Tinelli y le trasladó su inquietud para sumarlo al espacio.

Paralelamente, el ex presidente de San Lorenzo tiene previsto viajar hoy a San Juan, cuyo gobernador, Sergio Uñac, flirtea con Unidad Ciudadana (UC) y el peronismo federal.