Scioli se reunió ayer con Frigerio por el acuerdo

Paso a paso. Ese parece ser lema que acompaña la intención del gobierno nacional para lograr la adhesión a un acuerdo nacional, al que convocó a políticos, gobernadores, entidades empresariales y religiosas, entre otros. Ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió a un presidenciable. Se reunió con el diputado nacional y precandidato a presidente Daniel Scioli. También recibió a los gobernadores de Chaco y Entre Ríos, Domingo Peppo, y Gustavo Bordet, respectivamente. Los tres justicialistas apoyaron en términos amplios la posibilidad de diálogo pero también esgrimieron sus críticas.

Mientras, las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le solicitaron ayer al gobierno nacional un diálogo "con agenda abierta" que contemple "la solidaridad y la importante intervención del Estado en relación con la dignidad de todos los argentinos", al responder desde el Vaticano la convocatoria del Ejecutivo a diversos sectores para acordar puntos básicos.

La agenda por el acuerdo planteado por el gobierno nacional fue llevada ayer por el ministro Frigerio. La jornada que abrieron Peppo y Bordet, fue cerrada con la presencia de Scioli en la Casa Rosada.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires destacó que el dialogo con Frigerio fue "con ánimo constructivo, sin mezquindades y para poner el hombro al país". Sin embargo, indicó: "Creo que la mejor forma de ayudar es influir a que las cosas cambien".

Según trascendió, eso fue lo que Scioli dejó plasmado en una carta que entregó para el presidente Mauricio Macri, donde destacó que "es necesario que la política económica de la Argentina sea definida por los argentinos y no por los organismos de crédito multilaterales".

"Es necesario agregar más puntos al debate que planteó el gobierno y profundizar en cada uno de ellos para que no se agrande la grieta". Dijo que en su carta a Macri planteó que "el equilibrio fiscal no se logra con ajustes que aparten al Estado de su rol" y propuso que el sistema previsional "sea solidario y no quede atado a reformas por el mero cálculo presupuestario". También el se mostró de acuerdo con avanzar con una reforma laboral "siempre que sea para mejorar la situación de los trabajadores, generar empleo y crecimiento pero no para precarizar más el sistema laboral".

De todos modos, más allá de las críticas tras la reunión el macrismo logró su foto con Sciioli y el ministro Frigerio.

Con gobernadores

El primero en acudir ayer a la cita en la Casa Rosada fue el gobernador del Chaco, Domingo Peppo, quien manifestó su respaldo a la convocatoria para acordar políticas de Estado. Propuesta presentada hacia el fin de la semana pasado por el presidente Mauricio Macri a través de 10 puntos básicos.

"Coincidimos con Frigerio en la necesidad de avanzar con este acuerdo y que estos diez puntos, que son básicos, los tomen en cuenta los partidos que van a participar de las próximas elecciones, indistintamente de sus propias plataformas políticas", dijo Peppo, luego del encuentro.

De todos modos, el gobernador chaqueño planteó "algunas inquietudes" a Frigerio sobre la convocatoria, "que tienen que ver con el compromiso que debe tener el partido que gane", como por ejemplo, buscar instrumentos para evitar despidos y ver el tema tarifario hacia adelante, entre otras cuestiones.

"En mi caso, que somos y defendemos el peronismo federal, estamos planteando plenamente una economía de crecimiento, de promoción del empleo, de promoción a las economías provinciales, con profundo federalismo", afirmó el gobernador.

Luego, la ronda de reuniones continuó con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien coincidió en la necesidad de un diálogo abierto y expresó que su postura es evaluar la propuesta del gobierno "en conjunto y luego hacer una devolución" la semana próxima con la incorporación de nuevas propuestas.

"Entendemos que es insuficiente hacer acuerdos parciales y que hay que agregar varios puntos más. Hay que lograr un acuerdo entre los gobernadores para después avanzar en un acuerdo marco más específico que incluya, por ejemplo, la defensa de las economías regionales. Para Entre Ríos esta cuestión es fundamental", apuntó.

El gobernador advirtió que debe ser incorporado un punto "clave" que proponga "tener tasas normales que posibiliten la inversión y que no se castigue a quien quiera conformar capital de trabajo, privilegiando a la renta financiera".

A la vez, indicó que "hay un puntos que no están claros. Cuando hablamos de materia previsional, nosotros no queremos generar más perjuicios y más desequilibrio en nuestros jubilados", agregó el funcionario tras el encuentro con Frigerio.

El gobernador de Entre Ríos igual recordó que además él tiene "una reunión pendiente" con Roberto Lavagna, también presidenciable, para escuchar sus "19 propuestas de consenso".