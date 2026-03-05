La Capital | Política | Schmuck

Schmuck: "Rosario se levanta con orden y un Estado del lado de los vecinos"

Seguridad, orden, vida pública y solidaridad fueron los ejes del mensaje de la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck

5 de marzo 2026 · 15:18hs
La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, inauguró el período de sesiones ordinarias 2026 y sostuvo que la ciudad comienza a atravesar una etapa de recuperación que ya empieza a sentirse en la vida cotidiana de los rosarinos. “Rosario ya no discute su futuro. Lo está construyendo”, afirmó. Y agregó: “Durante mucho tiempo se discutió si era posible recuperar la seguridad. Hoy empezamos a ver que cuando hay decisión política, las cosas cambian”.

Schmuck destacó especialmente el rol del gobernador Maximiliano Pullaro en ese proceso. “Durante años hubo ideologías que le pedían disculpas al delito. Hoy se tomó la decisión de poner la ley por delante y enfrentar el problema con firmeza. Esa decisión le devolvió la tranquilidad a Rosario”, señaló.

En ese marco, remarcó que la recuperación de la seguridad también impacta en la vida pública de la ciudad. “Se ve en los parques llenos los fines de semana, en los espectáculos públicos que vuelven a convocar a miles de rosarinos y en las familias que recuperan la tranquilidad para disfrutar de su barrio”, expresó.

Durante su mensaje, la presidenta del Concejo también destacó el liderazgo del intendente Pablo Javkin durante los momentos más difíciles que atravesó la ciudad. “Rosario necesitaba firmeza para atravesar la tormenta y empezar a ponerse nuevamente de pie”, afirmó.

Finalmente, Schmuck convocó al Concejo a acompañar esta nueva etapa de la ciudad. “Una ciudad no cambia por inercia. Cambia cuando hay decisión política, cuando hay rumbo y cuando el Estado gobierna en lugar de administrar la resignación”, concluyó.

