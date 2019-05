Schiaretti se distanció de una postulación presidencial

"Me eligieron para ser gobernador y no pienso en otra cosa", aseguró ayer el cordobés Juan Schiaretti (quien una semana atrás se convirtió en el mandatario provincial más votado de esta era democrática), luego de que la ex presidenta Cristina Kirchner anunciara que secundará en la fórmula presidencial a Alberto Fernández.

Respecto de la oficialización de la fórmula Fernández-Fernández, Schiaretti indicó: "No opinamos sobre las decisiones de otra fuerza política. Estamos trabajando en la construcción de Alternativa Federal, que tendrá una representación en las próximas elecciones presidenciales".

En ese sentido, el gobernador se reuniría el miércoles próximo

en la Capital Federal con los precandidatos de ese espacio político en formación. Sergio Massa (Frente Renovador, FR)y Juan Manuel Urtubey (gobernador de Salta, ver aparte) ratificaron que seguirán en Alternativa Federal.

La idea del mandatario cordobés es que Roberto Lavagna se sume al grupo. En ese sentido, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, viene dialogando con el ex ministro de Economía.

Acerca de sus chances presidenciales, Schiaretti fue contundente. "Los cordobeses me eligieron para ser gobernador. No figura en ningún lado que yo sea candidato a otra cosa. Son hipótesis que, la verdad, ni las comento. No estoy pensando en otra cosa", enfatizó durante una entrevista concedida al diario La Voz.