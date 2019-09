Scaglia: "Lifschitz debería tomar medidas como las de Vidal"

La diputada nacional de Cambiemos Gisela Scaglia le pidió al gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz que "haga más y diga menos" al cuestionarle su pedido al gobierno provincial "debería tomar medidas como toma (la gobernadora de Buenos Aires) Vidal".

Ayer, el gobernador Miguel Lifschitz -al igual que diputados opositores, la Unión Industrial Argentina y la CGT, entre otros- cuestionó nuevamente las políticas del gobierno nacional y lo urgió nuevamente a que declare la emergencia alimentaria.

En respuesta a esos dichos, Scaglia señaló: “Lamento que nuestro gobernador no mire su propia herencia en materia social en Santa Fe. Con los recursos de nuestra provincia seguramente podríamos haber generado programas y acciones que no sean sólo asistenciales, sino generadoras de trabajo digno. Vivimos en una provincia productiva; por qué no pensar que podrían haber hecho mucho desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia".

"En estas situaciones difíciles para muchas familias la prudencia política es importante, hay que hacer más y decir menos".

"Escuché varias veces -continuó la legisladora- hablar al gobernador sobre las decisiones que el gobierno nacional no tomaba, entre ellas la eliminación del IVA. Hoy esas medidas se tomaron, y en vez de apoyarlas se opuso en la Corte Suprema de Justicia con un recurso de amparo. Eso no tiene mucha relación con querer cuidar a los santafesinos. Más bien habla de una voluntad de que los santafesinos paguemos siempre más, esta vez con el IVA; pero ya lo hizo con la luz, el agua, y el transporte”.

La legisladora macrista manifestó también que la Emergencia Alimentaria y Social está vigente según la ley 25.724 del gobierno nacional desde el Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Y más allá de cualquier declaración de emergencia, las políticas de seguridad alimentaria y según lo dicta la ley, le corresponde la responsabilidad y ejecución al gobierno nacional y las provincias, lo que significa que las partidas presupuestarias están disponibles.

Además la Diputada santafesina, destacó el diálogo permanente que el gobierno nacional ha mantenido con los dirigentes de los distintos sectores sindicales y gremiales a lo largo de su gestión y lamentó que en esta campaña electoral vuelvan a organizarse para llevar adelante acciones extorsivas y de apriete: “Argentina no quiere ni necesita volver a eso. No hay que hacer campaña con el tema de emergencia alimentaria”, resaltó.

Desde el gobierno nacional destacaron que además de las últimas medidas sobre la eliminación del IVA de productos básicos, se gestionó el aumento de un 50 por ciento el monto de raciones de comedores y merenderos, además, se va a otorgar un bono para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), se incrementaron las jubilaciones y pensiones, se está fortaleciendo el trabajo de comedores comunitarios, clubes, organizaciones de base barriales, religiosas, merenderos, parroquias, etc. Lo que se logra mediante transferencias condicionadas para brindar desayuno, almuerzo, meriendas, colaciones reforzadas y cenas según las características de cada organización pudiendo ser una o varias entregas de módulos alimentarios.

Cabe destacar que, el Ministerio de Desarrollo Social por su parte implementó un refuerzo en la adquisición de la compra de alimentos de emergencia y aumentará un 43 por ciento el valor de las raciones de comedores y merenderos.

“Siempre nos hicimos cargo de las cosas, es más, volvimos a medir la pobreza y tenemos un Indec que trabaja con transparencia porque sabemos que esconder los problemas nos hizo daño durante años. Y necesitamos que también los gobiernos provinciales hagan algo en estos contextos. Hay que trabajar y gestionar pensando en cada santafesino que nos necesita”, concluyó Scaglia.