Sarlo: "Las promesas de Macri eran una mezcla de ilusión e ignorancia"

La escritora y ensayista Beatriz Sarlo criticó a Mauricio Macri por "no cumplir ni una de las promesas que hizo", despidió al radicalismo (¨fue", dijo) y hasta se mostró irónica con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al destacar su figura porque "ningún político lleva tanto tiempo timbreando".

En el mano a mano con Luis Novaresio por A24, se refirió a la última conferencia de prensa que brindó el mandatario: "Fue muy pobre el desempeño del presidente en la conferencia, y se lo vio suelto, como pez en el agua en Instagram. Es un hombre de frases cortas. No sabe hablar con frases largas. No es un juicio sobre sus capacidades intelectuales".

Respecto de las promesas de la campaña 2015, aseguró: "Las predicciones de Macri cayeron todas. Todo lo que dijo o era una ilusión, una fantasía o era algo para decir en términos electorales. Era una mezcla de ilusión e ignorancia".

"El Pro es muy mediocre en su estilo de aparición política. No me desilusionó porque yo no era kirchnerista y tampoco lo voté a Macri. Es más o menos lo que yo pensaba que podía suceder", agregó sobre el presente del gobierno nacional.

Sarlo en A24

Y sobre el presente y futuro del radicalismo, aliado al gobierno de Cambiemos, apuntó: "Creo que el radicalismo fue, porque si tenía una cualidad muy fuerte era su manejo territorial. Eso lo pasó a Cambiemos"