Sarlo acusó a Carrió de "chantajear" a Macri y la tildó de "narcisista"

La ensayista y escritora Beatriz Sarlo cuestionó a la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió, a la que calificó de "chantajista y narcisista".

"Carrió chantajea al presidente, es narcisista y poco dada al diálogo", señaló Sarlo, respecto del pedido del presidente Mauricio Macri para que Carrió sea el enlace para que se levante el pedido de juicio político a Ricardo Lorenzetti, y buscar así un acercamiento con la Corte Suprema.

Carrió elevó un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, al que acusó de "manejo espurio" de los fondos del máximo tribunal.

"Probablemente la actitud que tomó Carrió le evite tener gente corrompida en su administración. Pero evidentemente es tener un chantaje permanente. Un político no puede vivir de chantajes permanentes, de decir: «S i esto no es como yo digo me voy ». E s un chantaje permanente, no es una forma cómoda para Macri y para nadie que le toque hacer política", analizó Sarlo, en Canal 26.

Para la ensayista, en los últimos meses la líder de la Colición Cívica "ha acentuado el aspecto chantajístico de sus intervenciones", y la describió como "una personalidad extremadamente autocentrada, narcisista y muy poca dada al diálogo". Y remató: "Yo diría que es muy dada a hablar frente al otro, no con el otro".