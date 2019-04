Horacio Rodríguez Larreta vive en la ciudad de Buenos Aires una realidad distinta a la de Mauricio Macri y el gobierno nacional. No tiene competencia electoral, va camino a revalidar títulos en las elecciones a jefe de Gobierno y, como contraespejo, de la crisis, en el distrito porteño lo que primero se observa son las obras en marcha.

El jefe de Gobierno porteño descarta que Macri no sea el candidato oficialista en las presidenciales y admite una reunión secreta con el primer mandatario y la gobernadora bonaerense adentro de una camioneta, en donde se habrían pasado facturas cruzadas. "Santa Fe nunca recibió tanto dinero de un gobierno nacional", dice Rodríguez Larreta a La Capital, a hora de rechazar las acusaciones de Mónica Fein a la Casa Rosada por discriminar a Rosario.

"Hay preocupación, hay gente que la pelea para llegar a fin de mes, que tiene la angustia por la situación que vivimos. Pero también lo vivo con esperanza, yo confío mucho en los argentinos. A mí me toca gobernar la ciudad de Buenos Aires, y estamos sosteniendo el nivel de obra porque eso genera muchísimo empleo. En cada obra de Caba, hay mucha gente trabajando atrás", apunta, acompañado por José Corral y Roy López Molina.

—Hay un momento difícil del país en lo económico, pero en Caba se encuentra el visitante con un gran nivel de obras. Es muy contradictorio para el que va del interior.

—La gran diferencia es que llevamos 11 años trabajando con un proyecto, con continuidad. Uno se olvida, pero al principio nos costó mucho. En el primer gobierno de Macri, llovía y el agua llegaba hasta la cintura. En el segundo año no teníamos clases en cincuenta escuelas porque no tenían gas. El subte funcionaba con vagones de 100 años. Eso fue el comienzo. Llevó tiempo, y con coherencia y visión salimos adelante. Hoy Buenos Aires está en plena transformación. La gran diferencia entre la Capital Federal y la Nación es que llevamos 11 años con el mismo equipo, en forma coherente. Y en la Nación venimos de una situación catastrófica.

—Hay una seguidilla de declaraciones de la intendenta Fein y de la candidata oficialista, Verónica Irizar, acusando a la Nación de discriminar a Rosario en beneficio del gobierno porteño. Puntualmente, por los subsidios al transporte.

—Pero, por qué dicen eso si desde el 1º de enero está votado en el presupuesto que la Nación se hace cargo de los subsidios, no entiendo...

—El gobierno nacional, dice Fein, contribuirá con cien millones para evitar subas en el boleto de los porteños.

—Primero, el transporte está aumentando y, segundo, repito, desde el 1º de enero todas las líneas están a cargo nuestro. Es más, participaron los gobernadores de eso, incluso Lifschitz. Tiene mala información la intendenta de Rosario.

—¿Es verdad que se reunieron con Macri y Vidal adentro de una camioneta y le pasaron factura al presidente por el espionaje del que fueron víctimas usted y la gobernadora?

—La reunión existió. Pero como existen reuniones entre nosotros desde hace quince años. Ahí coincidió con que estábamos recorriendo las obras en Puerto Madero. Y nos quedamos charlando.

—La caída de imagen y gestión del gobierno nacional complica en Santa Fe y Rosario a los candidatos de Cambiemos. ¿En ciudad de Buenos Aires, le preocupa esa caída?

—Yo estoy preocupado por mi responsabilidad de gestión, preocupado por terminar las obras. Soy muy obsesivo en cumplir los plazos. Obra que empieza, obra que termina. Respecto de las encuestas, yo estoy convencido de que la gente dio vuelta la página, no quiere volver para atrás. Siento que en Santa Fe hay una vocación de cambio, después de muchos años. La gente quiere cambiar. El tema de la seguridad es una enorme preocupación en Santa Fe, y es valido, hay que buscar otra alternativa. Lo que hubo hasta ahora no funcionó.

—En 2017 la sociedad le dio un voto a Cambiemos, pese a que la economía ya no estaba bien. ¿Cree que eso se puede repetir ahora?

—En términos nacionales, sabemos que la economía cuesta y que la transición se hace difícil para mucha gente. Pero la decisión política de no volver para atrás es irreversible. En la provincia de Santa Fe es diferente, hay 12 años de gobiernos socialistas. Y en Rosario 32. Y tienen los peores índices de seguridad de todo el país, que es la vida misma de la gente.

—Pero usted en Caba tiene la Policía Metropolitana, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía Federal. Así cualquiera, se le dice a usted en Santa Fe.

—Yo me hice cargo. Después de muchos años, somos responsables de la seguridad, me hice cargo de eso. Unificamos la Metropolitana. No fue fácil al principio. Hay mucho para seguir trabajando, pero hoy tenemos más policías en la calle, y todos los casos más notorios los enganchamos por las cámaras. Se puede mejorar la seguridad en Santa Fe. Hay que tener decisión política. La primera prioridad de Corral es la seguridad.

—¿Macri va a ser el candidato presidencial?

—Sí, Macri va ser el candidato. No hay plan A, ni V, ni C.

—¿Ve positivo que el radicalismo comparta fórmula presidencial? ¿Piensa ofrecerle a la UCR el cargo de vicejefe de Gobierno?

—Me parece bueno que discutamos todo, después se verá qué cargo ocupa cada uno. En la ciudad yo vengo trabajando muy bien con Diego Santilli. Pero tengo que tomar una decisión, porque si Santilli va de nuevo como vice después no puede presentarse como candidato a jefe de Gobierno. Hay que discutir todo.

—Usted me va a decir que sólo piensa en Caba, pero ¿le gustaría ser el sucesor de Macri también la Presidencia de la Nación?

—Yo sólo pienso en la ciudad de Buenos Aires, usted me anticipó la respuesta (risas).

—¿Esto que dice de "discutir todo" con el radicalismo, implica también que la UCR no confronte con un candidato propio?

—No, no pongo eso como condición. Si alguno quiere presentarse a competir conmigo en el marco de Cambiemos, en las Paso, lo puede hacer. De hecho, de las mejores cosas que hicimos en la ciudad fue la interna que tuve con Gabriela (Michetti). Eso nos dio una visibilidad enorme.

—¿A quién visibiliza como candidato opositor? ¿A Cristina o a Lavagna?

—Cristina es quien tiene más apoyo de la gente.