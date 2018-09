Santa Fe les bajó el tono a eventuales conflictos

El ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, aseguró ayer que, hasta el momento, no se registraron indicios de intentos de saqueos en el territorio santafesino. No obstante, aclaró que en la cartera a su mando están atentos a cualquier señal que pueda surgir, especialmente desde las redes sociales.

"No tuvimos ningún tipo de alerta hasta el momento", indicó Pullaro luego de una nueva reunión de la Junta Provincial de Seguridad, que incluyó a otros miembros del gabinete santafesino, legisladores, fiscales y representantes de la policía.

Pullaro señaló que el ministerio está "atento por rumores que circularon en redes sociales", al tiempo que aclaró que en la reunión "se tocó" la problemática de los saqueos, aunque no fue "el tema central".

Previamente, el funcionario había mantenido un encuentro con supermercadistas de la capital provincial para articular medidas preventivas, en el marco de la preocupación generada por intentos de saqueos en distintos puntos del país. Pullaro llevó tranquilidad a los empresarios y empleados y se estableció un trabajo coordinado.

"Mantenemos reuniones constantes con distintas asociaciones intermedias, no puntualmente porque exista preocupación por un eventual estallido social, ya que no tuvimos hasta el momento ningún tipo de alerta al respecto. No obstante, estamos atentos por rumores que circularon en redes sociales", afirmó.

En esa línea, Pullaro agregó: "Trabajamos mucho de manera preventiva y llevamos adelante diferentes investigaciones en torno a comentarios en redes sociales que ameritaron estar alertas. Pero bajo ningún concepto existieron hipótesis de conflictos en territorio santafesino".

El funcionario admitió la reciente viralización de mensajes vía WhatsApp, Facebook y Twitter "convocando a diferentes actividades ilegales", pero una posterior investigación determinó que "no tenían ningún tipo de asidero".