Santa Fe: gremios docentes fustigan la "primera foto" de la alianza opositora del peronismo

El publicitado armado del autodenominado “frente de frentes” en la provincia de Santa Fe, en rigor una ampliación de Juntos por el Cambio con otros partidos políticos opositores del peronismo, dio un nuevo paso el martes pasado con el objetivo de conformar listas conjuntas en las elecciones de 2023. Referentes del macrismo, radicalismo, el intendente Pablo Javkin y otras fuerzas políticas menores (el socialismo pegó por ahora el faltazo) protagonizaron la primera foto de esta unidad opositora. Fue en el marco de un encuentro en la Universidad del Litoral donde invitaron a exponer a Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri. Esta presencia en la carta de presentación de la flamante alianza enfureció a la dirigencia sindical de los maestros en la provincia. Quien salió púbicamente con los tapones de punta fue el titular del gremio de los docentes particulares (Sadop), Martín Lucero. “¿Finocchiaro es el referente en educación del Frente de Frentes? Un enemigo de los docentes. Este hombre derogó la paritaria federal. Derogó una paritaria en democracia. La política no tiene ideas sobre la educación. Esta foto es un insulto a la docencia argentina”, escribió sin contemplaciones en su cuenta de Twitter.

“Si quiero hacer campaña en Santa Fe y quiero traer a una figura de la educación que sea distinta de todo lo que viene pasando, no puedo nunca traer a Finocchiaro, que derogó la paritaria”, advirtió Lucero en declaraciones al sitio Suma Política.

“Yo no sé qué buscaban con esa foto. Da la impresión que la gente que está en el Frente de Frentes busca respecto de la docencia en particular este estilo autoritario que dice no le paguemos los sueldos, no les aumentemos, si hacen paro descontémosles los días. La línea de Finocchiaro es muy antigremios y muy antidocentes”, sentenció.

Contrariamente, el diputado provincial de la UCR-Evolución Maximiliano Pullaro se mostró exultante luego del encuentro: “El Frente Santafesino o frente de frentes ya está en marcha. Necesitamos construir volumen para triunfar el año que viene y tenemos que hacerlo con una base programática: discutir educación, seguridad, presupuesto, obras y salud pública y encontrar puntos de equilibrio. Tengo muchas expectativas y creo que lo vamos a lograr”.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también fue parte de esta primera foto de la alianza opositora. “El objetivo de estos encuentros no es sumar nombre de dirigentes, sino ir a los temas profundos y empezamos por la educación, vamos a seguir con justicia y seguridad, luego seguiremos ampliando, creciendo y sumando. Estamos muy finitos en la tolerancia de la gente con los fracasos que acumula el Estado. Si nosotros no juntamos fuerzas, esto no cambia”, indicó.

Por su parte, el diputado macrista Federico Angelini destacó que “la educación es igual a futuro. Es la base de todas las soluciones. Juntos, trabajando en las coincidencias, tenemos que enfocarnos en mejorar la educación”.