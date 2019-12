El flamante gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, cuestionó duramente en su discurso de asunción a la administración económica de la gestión de Miguel Lifschitz y también la política de seguridad, al tiempo que aseguró que gobernará para "todos los santafesinos".

"A las crisis no se las llora, a las crisis se las enfrenta y se las derrota", expresó en su discurso, lo cual generó una catarata de aplausos. Y también sostuvo: "Santa Fe está para más, y nos estamos acostumbrando con poco".

Aseguró que "el resultado fiscal de la provincia se deterioró un 316 por ciento" entre 2018 y 2019, y manifestó que "en ninguna provincia argentina" hubo "un deterioro de semejante magnitud", además de sostener que "la desidia y la ignominia estatal" permitió la expansión del narcotráfico.

alberpero.jpg El gobernador Omar Perotti y el presidente Alberto Fernández se fundieron en un fuerte abrazo.

"Voy a gobernar para todos los santafesinos y santafesinas porque ya es hora de dar vuelta la página y comenzar a producir", aseguró.

Con la presencia del presidente

El flamante presidente de la Nación, Alberto Fernández, llegó en un viaje relámpago para la asunción de Perotti. Se ubicó entre Rodenas y Perotti en el estrado de la Legislatura, mientras Rodenas juraba y prometía "equidad, igualdad y diversidad" y Perotti hacía el juramento "por Dios, la Patria, el pueblo de Santa Fe y mi honor".

La vicegobernadora le pidió al "presidente de la unidad de todos los argentinos" que dedicara una palabras a la Legislatura. "Estoy feliz de protagonizar otro día lindo de la democracia", sostuvo Alberto Fernández, además de referirse directamente al mandatario saliente, Miguel Lifschitz, y a su sucesor: "Un gobernador socialista a quien quiero y respeto mucho, entrega el mando a un querido y entrañable amigo".

juróperotti2.jpg Sí, juro. Omar Perotti se transformó en el nuevo gobernador de la provincia. (Foto: gentileza Uno Santa Fe)

Vaticinó que el gobernador, con "dedicación y honestidad, va a poner todo para que Santa Fe esté mejor", y manifestó: "Desde la Nación vamos a ayudarlo en todo lo que podamos, porque eso es ayudar a todos los santafesinos".

También manifestó su deseo de que "la hidrovía sea gobernada por las provincias que tienen y usan la hidrovía".

"Nunca abandono"

Luego de un nuevo cuarto intermedio para despedir al presidente, el acto regresó a sus carriles protocolares habituales y Perotti pronunció su primer discurso como gobernador.

"Me costó llegar, fue una larga lucha", admitió, y resaltó que "a veces se gana y a veces se aprende. El pueblo de Santa Fe me enseñó a esperar y a seguir aprendiendo". Y remarcó: "Yo no abandono nunca y sé que los santafesinos tampoco".

Perotti destacó: "Cada etapa tiene su tarea y la nuestra es poner de pie a Santa Fe". Destacó la "crisis económica y social" que golpea tanto al país como a la provincia, y dijo que "los problemas en Santa Fe son reales, son graves y son muchos".

"No será inmediato pero tienen que tener en claro todos los santafesinos que los vamos a resolver", manifestó.

Tras destacar los "niveles de pobreza que avergüenzan en el país y en la provincia", el mandatario aseguró que en la comparación del período enero/octubre de 2018 y 2019 "el resultado fiscal de la provincia se deterioró un 316%".

Aseveró que "no se observó un deterioro de semejante magnitud en ninguna provincia argentina" y destacó además los numerosos "gastos realizados y no pagados". Pero destacó: "No vamos a utilizar el tema de la pesada herencia, como suele decirse", y manifestó que "a las crisis no se las llora, a las crisis se las enfrenta y se las derrota".

La seguridad, en la mira

"Sin orden no se pueden disfrutan las libertades, no se puede vivir en paz sin un sistema de seguridad pública eficiente", dijo, al iniciar una dura crítica al sistema de seguridad de la administración socialista. Aseguró que "el aumento y la expansión del delito en la provincia en los últimos tiempos han puesto en tela de juicio el sistema de seguridad pública santafesino" y manifestó que "la Policía provincial adolece de severas deficiencias institucionales en el cumplimiento de sus funciones de prevención delictiva e investigación criminal", además de aseverar: "La Policía se ha divorciado de la sociedad y ésta le ha perdido confianza".

Sostuvo además que el narcotráfico "se ha expandido al amparo de la desidia y la ignominia estatal".

Tras asegurar que existe "desdeño estatal", hay "vista gorda policial" y también "complicidad asentada en un pacto de gobernabilidad directo o indirecto con el delito", Perotti sentenció: "Esto se acabó. Hay que cortar los vínculos con el delito".

También prometió la implementación de un programa de inclusión educativa para combatir "la brecha social", y reiteró su intención de lograr un boleto educativo gratuito para que "las familias más humildes" no tengan que resignar la educación de sus hijos "por el costo del transporte".

El gobernador se definió como "un gringo que creció en el campo" y resaltó que valores como "respeto, solidaridad, esfuerzo y transparencia tienen plena vigencia", para sostener que "las picardías y trampas de la vieja política ya no sirven".

"Todo aquel que desee aportar ideas, todo aquel que tenga proyectos que beneficien a Santa Fe, cualquier sea el sector o partido al que pertenezca, va a ser escuchado", prometió, y sostuvo: "No pido que no haya críticas, sí deseo que se respete la voluntad del pueblo santafesino que nos eligió para encaminar a Santa Fe".

Enojado por el presupuesto

Perotti aseguró que "no sucedió en ninguna provincia ni en el país" que "un gobierno saliente le defina el presupuesto al gobierno nuevo que la gente eligió, no respetando las prioridades que los ciudadanos legitimaron con su voto

"Al término de mi mandato pediré todas las prórrogas necesarias para que el nuevo gobernador pueda realizar su presupuesto", añadió.

También manifestó: "Santa Fe está para más, y nos estamos acostumbrando con poco".

En el tramo final de su discurso, manifestó que le transmitió al presidente "que puede contar con esta Santa Fe pionera del federalismo", y concluyó señalando: "Les propongo cuatro años de trabajo conjunto, de esfuerzo compartido, de trabajo serio y eficiente".