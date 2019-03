"Santa Fe debe ser protagonista de un cambio económico"

El precandidato a gobernador por el Frente Electoral Sumar (PJ, Unión Ciudadana, Frente Renovador y otros partidos) Omar Perotti advirtió que la provincia de Santa Fe debe tener un rol clave en la recuperación de la economía ante la crisis que el país padece actualmente.

"No es solamente pelear por los recursos de coparticipación que nos corresponden o las obras que necesitamos. Significa defender su historia de trabajo. La provincia tiene que convertirse en una protagonista muy fuerte en la discusión de un cambio de política económica nacional. Nosotros tenemos la autoridad que da la historia, de ser líderes agropecuarios de tener diversidad industrial, de tener capacidad exportadora, ¿cómo no vamos a estar impulsando un cambio de este tipo de políticas?", arremetió el candidato.

Perotti, en declaraciones al periodista Raúl "Bigote" Acosta, indicó que "cada vez que el sistema financiero fijó las reglas de juego en Argentina, al sector productivo no le fue bien. Y particularmente a nuestra provincia no le fue bien. Aun los sectores que podrían en algunos momentos tener una mejor situación, no están logrando los márgenes de rentabilidad que alguno esperaba tiempo atrás".

Pero hay más. En su descripción, Perotti también refirió a la crítica situación del empleo ante la retracción en el consumo. "A una provincia como la nuestra la crisis nos complica en el empleo. Nos complica en el funcionamiento de la pequeña y mediana empresa _describió_. Del pequeño y mediano comerciante. Se cayó el mercado interno, y las pymes viven del mercado interno fundamentalmente. Cuando no hay consumo no hay quien fabrique y cuando el poder adquisitivo se pierde los empleos no solo decaen, sino que no aparece la posibilidad cierta de nuevas incorporaciones. Se genera un clima de menor expectativa frente a cualquier instancia de consumo".

Pero a la vez destacó que "Santa Fe es una de las provincias que cuando se marca una instancia de recuperación tiene respuestas muy rápidas". Por eso, indicó que es clave "defender su historia de trabajo y no solamente pelear por los recursos de coparticipación que corresponden o las obras que se necesitan".

En su opinión "esto es lo que empieza a jugarse en Santa Fe en esta elección provincial" por lo que consideró: " Tenemos que tener otro protagonismo. Uno siente que tenemos una provincia dormida en su potencial. Hay que despertar a este gigante, hay que ponerlo en marcha. Y vamos a dar una pelea por lo que hay que darle a Santa Fe, que lo sepa todo el país".

El precandidato a gobernador pro el Frente Electoral Sumar criticó la intención del actual gobernador Miguel Lifschitz de plantear en este momento una reforma de la Constitución provincial. "Uno hubiese querido al gobernador y a su equipo concentrados en la difícil situación que la provincia vive con las políticas nacionales.

Para Perotti, la propuesta de reforma no hace más que mostrar cierto alejamiento de la actual gestión en el gobierno de la provincia de las reales necesidades de la gente. "No alcanza sólo con escuchar a la gente, hay que tener respuestas y propuestas. La gente plantea sus prioridades, la seguridad, el empleo, el bolsillo y la necesidad de ayuda. La cuestión de la reforma constitucional no es un reclamo como preocupación central, que pueda cambiarle la vida a la gente".

"Tenemos una provincia dormida. Hay que despertar a este gigante y hay que ponerlo en marcha"