Samid: "No me entrego, prefiero ser un fugado que un preso político"

"No me voy a entregar con estos tipos, prefiero ser un fugado que un preso político", desafío ayer el empresario de la carne Alberto Samid, luego de que se conociera una orden de detención en su contra al no presentarse a audiencias de un juicio oral en su contra por evasión impositiva.

Samid, en declaraciones a C5N, denunció además que un fiscal le pidió una coima a cambio de su sobreseimiento. "Yo lo denuncié hace dos semanas: me llamaron en un juzgado por una causa de hace 30 años que estaba cerrada, al tercer día el fiscal me pide 1.800.000 dólares", aseguró y agregó: "Lo denuncié públicamente y nadie se hizo eco. Yo no tengo esa plata, y si la tuviese no la voy a poner".

El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 ordenó ayer la detención del empresario, a instancias del fiscal Gabriel Pérez Barberá. Samid, junto con otros nueve imputados, está acusado de integrar una asociación ilícita que comercializaba carnes y no tributaba el IVA al Estado. Otra de las acusaciones es por la faena y comercialización de ganado de hacienda en negro, que abastecía el mercado interno evadiendo también los aportes estatales.

"Llama la atención la decisión de Samid de no presentarse a declarar, se está «autocolocando» en una situación más compleja que si lo hiciera", dijo Barberá, luego de conocerse las declaraciones del empresario.

Samid dijo en referencia al fiscal que "es socio de Stornelli". Y agregó: "Todos trabajan de la misma manera, con la diferencia de que este no mandó un D'Alessio, directamente me la pidió él".

"Estos tipos me quieren hacer ir a tomar agua podrida a Ezeiza. Si me meten en cana salgo con 90 años, son unos ladrones sinvergüenzas, hay que poner una bomba atómica en Comodoro Py: es Comodoro PRO", criticó el Rey de la Carne, tal como se suele presentar Samid.

Fuentes policiales confirmaron que el dirigente peronista y empresario de la carne está siendo buscado por fuerzas de seguridad, mientras que en los tribunales federales de Comodoro Py avisaron a su defensa que tiene la posibilidad de presentarse por sus propios medios.

En una audiencia previa, el fiscal Pérez Barberá pidió una condena de seis años y medio de prisión para el empresario conocido como "El Rey de la Carne".

La causa estaba a punto de prescribir por el tiempo que pasó desde la supuesta comisión del delito, por lo que el tribunal decidió iniciar el juicio el 18 de marzo pasado, y fijar audiencias durante los fines de semana.