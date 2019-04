Samid tras el pedido de detención: "No me voy a entregar fácilmente"

El empresario Alberto Samid afirmó que no se entregará ante la justicia a pesar de la orden de detención expedida esta mañana por el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1, tras su no presentación a dos audiencias en una causa por supuesta asociación ilícita.

"No me voy a entregar fácilmente", dijo el empresario de la carne en Intratables, donde denunció que sufrió una extorsión por parte del fiscal de la causa, Gabriel Pérez Barberá, quien le habría pedido 1.800.000 dólares a cambio de cerrar la investigación.

"Tengo 71 años. Si voy cuatro o cinco meses salgo con 90 años, como parece que tiene Cristobal López", dijo.

"Me llamaron por una causa que estaba cerrada hace 30 años. El fiscal me pidió 1.800.000 dólares y me dieron tres días para que junte el dinero. Yo lo denuncié públicamente hace dos semanas, pero nadie se hizo eco. Ahora me salen a buscar porque no puse la plata", se defendió Samid.

En una audiencia previa, el fiscal Barberá había pedido una condena de seis años y medio de prisión para el empresario conocido como "el rey de la carne", por supuesta asociación ilícita en una investigación abierta en 1996 por evasión impositiva en sus frigoríficos.