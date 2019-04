Samid dijo que entró en pánico y pidió perdón al tribunal

El empresario de la carne Alberto Samid sostuvo ayer que se fue del país porque entró en una "situación de pánico", admitió que se equivocó y pidió "disculpas" al solicitar hablar y explicar al Tribunal Oral lo ocurrido a raíz de su salida rumbo a Belice.

Al inicio de la audiencia y con el acusado sentado en primera fila, su abogado, Vicente D'Attoli, pidió la excarcelación o morigerar de alguna manera la prisión preventiva con dispositivos de control.

Tras escuchar a su defensor, Samid pidió hablar para explicar a los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 los motivos por los cuales se fue a Belice y faltó a dos audiencias.

"Entré en una situación de pánico, me tomé unos días de vacaciones, volvía mañana", dijo el empresario al aludir a cuestiones políticas y "persecución de la Afip" como los motivos de la causa judicial en su contra.

Samid pidió perdón. "Me equivoqué", sostuvo desde su asiento en la sala de audiencias en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.

"En el juicio me encontré con situaciones que me sacaron de mí; la acusación de asociación ilícita, por ejemplo. Hay damnificados, somos nosotros; todos los gobiernos de turno usaron la Afip contra los empresarios", agregó.

Dijo que la causa por evasión —delito que ya prescribió—, en base a la cual es juzgado por "asociación ilícita", se inició por "política".

"Estuve en contra de (Carlos) Menem, sufrimos allanamientos que nos produjeron terribles daños", aseguró y contó que tuvo que cerrar dos frigoríficos y su hermano murió de un infarto.

"Soy opositor a este gobierno (por el de Mauricio Macri), no puede ser que seamos un país rico y no haya para un plato de comida", agregó. Y remarcó: "Me tendrían que dar una medalla porque trabaje por el país 50 años".

Verborrágico, como es su estilo, eligió definirse ante el tribunal: "Soy solidario, atiendo 14 comedores en San Justo, nunca perjudiqué a nadie, fui boy scout, bombero voluntario, asesor presidencial, diputado, soy hoy congresal de mi partido".

Sobre los cargos concretos, dijo que sus empresas no debían "absolutamente nada". Y describió: "Esta es una asociación ilícita sin plata, jamás sacamos plata del país; mis empleados, que dicen que la integraban, están jubilados, ni auto tienen".

Los jueces José Michillini, Diego García Berro e Ignacio Fornari deben resolver si le conceden la excarcelación a Samid o queda detenido y además analizar un planteo de prescripción de la acusación.

El Rey de la Carne, tal como se lo conoce a Samid, llegó ayer a los tribunales porteños trasladado desde la dependencia de la Policía Federal donde pasó la noche del martes tras llegar custodiado desde Belice, país hacia el cual viajó mientras la Justicia lo declaraba prófugo, al no presentarse a reiteradas audiencias judiciales. El traslado del empresario ocurrió en medio de un estricto operativo de seguridad. Ingresó esposado, a cara descubierta sin casco ni chaleco antibalas, y sin hacer declaraciones.

Desde una puerta lateral fue llevado a la sala de audiencias, donde estaba parte de su familia que siguió la audiencia desde la primera fila destinada al sector del público.

Al inicio de la audiencia, pasadas las 11, el abogado D'Attoli ratificó que seguirá a cargo de su defensa y pidió la excarcelación╠

"Sufrió un pico de estrés, ansiedad, que alteró sus variables, y lo llevaron a una especie de shock que le impidió ver las decisiones que tomaba; al elegir entre lo bueno y lo malo, se equivocó y eligió lo que no correspondía". Además, el defensor de Samid insistió con que se le haga una pericia psicológica.

El juicio continuó con las réplicas a los alegatos en los que la fiscalía pidió una pena de 6 años y medio de cárcel para Samid por constituir una asociación ilícita que habría evadido 88 millones de pesos en impuestos en sus frigoríficos.