Sala: "No vengan con estupideces, nunca fui socia de Fellner"

Milagro Sala, líder de la organización social Túpac Amaru, negó ayer haber sido "socia" del ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner, junto a quien está acusada en una causa por asociación ilícita y fraude al Estado con fondos que estaban destinados a la construcción de viviendas.

"No me vengan con estupideces, nunca fui socia de Fellner, él tiene de socios a los propios jueces que me acusan", subrayó la dirigente, quien está detenida desde enero de 2016 y anteayer declaró en la investigación por la que semanas atrás fue arrestado Fellner.

Sala explicó que pidió la recusación del juez de Control Isidoro Cruz porque es "un cara rota" que la acusa "injustamente" y "no tiene pruebas" en su contra.

"Ninguno de los jueces que me acusa tiene la colita limpia", afirmó Sala en declaraciones radiales, y volvió a apuntar contra el gobernador radical de la provincia, Gerardo Morales, a quien acusó de armar todas las causas en su contra.

"Me da asco el nido de corrupción que armó Morales", enfatizó Sala, y sostuvo: "Las causas me las arman en la Casa de Gobierno de Gerardo Morales".

La dirigente jujeña también advirtió que no se quedará "más callada" y no permitirá que la "sigan acusando en base a mentiras".

El lunes pasado Sala prestó declaración en la llamada "megacausa" que también involucra a Fellner y pidió conocer toda la prueba en su contra, tras recusar al juez Cruz, a quien acusa de "presidir el Instituto General Manuel Eduardo Arias" y recibir por esa vía "fondos del Estado provincial".

En la causa hay 23 imputados y se investiga una asociación ilícita y administración fraudulenta a partir del desvío de unos 1.300 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy.

Entre ellos se encuentran Fellner, quien fue detenido durante 36 horas y luego liberado por un tecnicismo jurídico; el ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Lucio Abregú; el ex ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini y otros funcionarios de la gestión anterior. También los intendentes Raúl Eduardo Jorge; Leonel Herrera, de Humahuaca; Elsa Faustina Flores, de Calilegua; Rolando Ficoseco, de Perico; Adrián Mendieta, de El Carmen; y los ex intendentes Ramon Jorge Ale, de Libertador General San Martín; Alberto Ortiz, de Palpalá, y Nilson Ortega, de Monterrico.