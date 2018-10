Sala: "Mis mil días prisión les sirvieron a Macri y Morales"

La líder de la organización Túpac Amaru afirmó que los mil días que se cumplen de su prisión les "sirvieron" políticamente al presidente Mauricio Macri y el gobernador jujeño, Gerardo Morales.

"Mil días, lamentables mil días de encierro. Pero a ellos les sirvió. Tanto al gobierno de Macri como al de Morales, les sirvió lo que hicieron conmigo y con los compañeros de la Túpac en Jujuy para usarlo como un laboratorio. El experimento que hicieron de encarcelar y llenarme de causas a lo largo de todo este tiempo fue el que después replicaron en el resto del país", afirmó Sala.

En declaraciones a un matutino porteño, la dirigente dijo que se siente "muy dolorida, desilusionada, de la Justicia, tanto provincial como la federal".

La dirigente social dijo encontrarse "avasallada por la Justicia que ya no es independiente, sino que acá depende del Ejecutivo de Morales y, en la Nación, del Ejecutivo de Macri".

Además, manifestó que se encuentra "dolorida porque en los 90 nosotros peleamos para que no cierren las fábricas, para que los trabajadores no se queden sin trabajo, para que no haya desnutrición infantil ni deserción escolar, para que haya más salud y educación", agregó.

Asimismo, indicó: "La indignación más grande es que asume Macri y en dos años nos revientan el país; nos endeudan otra vez, nos saquean otra vez, nos llenan de compañeros y compañeras que trabajaban y ya no. Hay muchos niños viviendo en la calle".

"Cada vez estamos peor. Entonces, ¿de qué sirvió nuestro esfuerzo si estos tipos llegan con la mentira de la revolución de la alegría, el cambio y el diálogo y así como así todo derrumban? Es todo lo contrario a lo que prometieron: hoy gobiernan para un grupo de ricos, para los amigos de Macri, para su familia y sus funcionarios", dijo Sala.

Sala acusó a Macri y a Morales de "desarrollar la Justicia injusta, la Justicia adicta al gobierno de turno, la Justicia que sirve para encarcelar a opositores".

"Hay presos políticos en el resto del país, no solo en Jujuy. Fijate como la están persiguiendo a Cristina, nada más que con fotocopias la quieren encarcelar", puntualizó la dirigente social.