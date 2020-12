Sain se declaró "perottista" y dijo que no hace nada sin consultar con el gobernador

En una de sus frases más picantes, el funcionario afirmó: "No hago nada como ministro que no esté conversado y en una línea institucional con el gobernador. Soy empleado de él. No me corto solo. No hay autonomía. Yo verbalizo cuestiones que no le tocan al gobernador porque está en el escalón superior del poder administrativo, pero son cuestiones largamente conversadas con él. Soy una persona de extrema confianza del gobernador y hemos construido este año una relación de mucho afecto personal, de mucha confianza personal", sostuvo. Y añadió: "Me convertí en perottista".

Respecto de los senadores, fue igual de ácido. Dio a entender que obligaban a los sucesivos gobiernos del Frente Progresista a negociar con ellos ciertos temas porque no tenían la mayoría en la Cámara alta. "Los senadores ponían y sacaban informalmente jefes de policía. Eran los viejos delegados políticos del sistema político institucional santafesino. Eran los jefes políticos", disparó.

Para señalar un cambio respecto de esa época, aseguró: "Nosotros planteamos reglas de juego diferentes y quien pierde poder siempre reacciona. Algunos, los mas inteligentes, han entendido los nuevos tiempos, se corrieron a un costado. Pero los que se sentían más capangas reaccionaron de una manera intempestiva. Todos sabemos que el crimen complejo en Santa Fe tiene protección policial, judicial y político", afirmó.

Además de las referencias generales, también apuntó contra algunos senadores en particular. Por ejemplo, contra Lisandro Enrico, uno de los que defendió públicamente a Traferi cuando dos fiscales rosarinos pidieron su desafuero para poder indagarlo en la causa por juego clandestino.

"Enrico, hombre de la mano dura y la licuación de las garantías constitucionales en el proceso penal, ahora le encantan las garantías cuando la investigación compromete a sus colegas. Ahora es zafaroniano. Para los negros y para hacer campaña electoral, mano dura; pero ahora son todos garantistas para defenderse como corporación", dijo.