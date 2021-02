Sain no va a la Legislatura: Busatto acusó a Lifschitz de cambiar las reglas de juego

"Creemos que hay un cambio de reglas de juego sistemáticas por parte del presidente de la Cámara de Diputados y del Frente Progresista (Miguel Lifschitz)", exclamó Busatto en conferencia de prensa a la hora de explicar los motivos por los cuales Sain suspendió su visita a la Legislatura.

Busatto cuestionó que "curiosamente, ante esta posibilidad ante el pedido de compañeros y compañeras, cierra las puertas del recinto, impide que vengan los colaboradores del ministro, prohíbe la presencia del cuerpo de taquígrafos y tampoco permite el ingreso de la prensa ni del publico tenga información de lo que está ocurriendo".

En tal sentido, sentenció: "Haber tenido discusiones secretas en un tema tan sensible como lo es la seguridad, es uno de los gérmenes que proliferó para tener la situación que hoy tengamos la provincia más violenta de la Argentina".

El legislador provincial peronista aseguró que "es gravísima la situación que estamos atravesando", con una escalada de violencia que sólo en Rosario dejó un saldo de cinco muertos en las últimas 24 horas, entre ellas una nena de 13 años.

Leer más: Sain pone condiciones para asistir mañana a la reunión en Diputados

"Hay sobrados motivos para fundamentar lo que para nosotros es un hecho institucional grave, que es la no concurrencia de un funcionario público a charlar y dar explicaciones, no sólo de la coyuntura política sino sobre el mediano y largo plazo en un tema tan sensible como la seguridad", argumentó Busatto, al insistir con que desde el oficialismo quieren "encontrar claramente un camino".

"Hace más de cinco meses que estamos pidiendo que el ministro venga a la Cámara, pero no vamos a convalidar una manera de proceder que tiene para conducirse el presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz", remarcó en un claro mensaje hacia la gestión de labor parlamentaria que encabeza el líder del Frente Progresista en la Cámara baja santafesina.

Busatto denunció públicamente que "el año pasado, nuestro gobierno y nuestro bloque fue víctima de un cambio sistemático de reglas de juego sobre la marcha. Se quebraron acuerdos de labor parlamentaria, se sancionaron leyes que no estaban en los temarios acordados, se hicieron pronunciamientos sobre tablas en contra de los movimientos del gobierno".

"Lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados es un proceso de oscurantismo que favorece la idea de que la política se aleja de las demandas de la sociedad", reforzó.