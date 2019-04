Sabbatella y Rivas respaldaron a Gigliani y Sukerman

En un masivo acto que reunió a más de 1500 personas en el club Libertad (zona oeste de Rosario), Fernanda Gigliani y Sol González de Cap, precandidatas al Concejo Municipal de la lista "Podemos vivir mejor" (frente Juntos), compartieron un almuerzo popular que sirvió como un virtual cierre de campaña.

Al inicio del acto, González de Cap planteó la necesidad de brindar una respuesta social y económica a la angustia que genera la gestión de Mauricio Macri y consideró que la lista "Podemos vivir mejor expresa todas las resistencias al gobierno nacional".

Gigliani marcó diferencias con sus rivales en las Paso: "Somos la mejor lista porque tenemos coherencia. Nunca nos hemos desdicho en lo que pensamos, no especulamos, no nos colgamos de la pollera ni de los pantalones de nadie, no necesitamos famosos y, lo más importante, es que nunca fuimos funcionales al macrismo".

"Recorremos los barrios de la ciudad los 365 días del año y trabajamos por los vecinos que sufren la inseguridad y que tienen dificultades con los servicios básicos", agregó la precandidata.

Roberto Sukerman, único precandidato a intendente por el peronismo, se comprometió a "bajar el precio del boleto para subir más pasajeros a los colectivos, a apoyar a las industrias locales fomentando el empleo y a activar todos los mecanismos para lograr una ciudad más segura".

Con un emotivo discurso, Jorge Rivas (líder de la Confederación Socialista Argentina), afirmó: "No hay dudas de que esta lista será la más votada". Y enfatizó que, de ese modo, "se podrá desalojar del gobierno municipal al falso socialismo que gestiona Rosario, incapaz de dar respuestas a las demandas populares".

Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro) reconoció "el compromiso y la militancia" de las precandidatas, como también "los atributos" de Sukerman.

"Juntos lograremos construir una unidad más amplia, plural y diversa para garantizar la reconstrucción de la Argentina después del desastre que nos deja el macrismo. Por eso, queremos que el 9 de diciembre próximo, junto a Cristina Kirchner, sea el último día de gobierno de derecha", sentenció.