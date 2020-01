Sábado con actos en varios puntos del país

A cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, tendrá lugar hoy, a las 18.30, una movilización en la Plaza del Vaticano, a escasos metros del Palacio de Justicia porteño, mientras que mañana la Daia realizará una ceremonia en el cementerio de La Tablada, donde se encuentran los restos del ex jefe de la UFI Amia.

También se esperan homenajes a Nisman en otros puntos del país (en Rosario será, a las 18.30, en el Monumento a la Bandera) e incluso en el exterior, ya que hubo convocatorias —en redes sociales— a concentraciones frente a las distintas embajadas argentinas alrededor del mundo.

"No fue suicidio, fue magnicidio" y "Hasta que la memoria aturda", son algunos de los lemas que difundidos en Twitter y Facebook para instar a movilizarse.

Dirigentes opositores, como Elisa Carrió (CC), ya adelantaron que participarán del acto porteño, por lo que se prevén duras críticas y cuestionamientos al presidente Alberto Fernández y a la vice Cristina Kirchner.

No obstante, el titular de la Daia, Jorge Knoblovits, afirmó que la entidad no participará de la marcha porque "se trata de un acto autoconvocado donde la asistencia es de forma personal y no institucional".