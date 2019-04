Rubeo: "Siento que le puedo brindar mucho más a Santa Fe"

De cuna peronista y una larga trayectoria legislativa, el candidato que se perfila para ganar el segmento de diputados es Luis Rubeo. Si hay un candidato que aprendió lo que es legislar y sabe lo que es mejor para la provincia de Santa Fe, es quien fuera presidente de la Cámara baja durante cuatro años.

El actual legislador expresó su deseo de continuar en la tarea legislativa: "Es para lo que me he capacitado toda mi vida y me siento seguro y además cuento con un equipo que me acompaña en mi tarea. Cada mañana desde muy temprano me levanto viendo de qué forma puedo ayudar a transformar el día a día de los santafesinos para que todos vivamos mejor. No es ir a la sesión los días jueves como piensan algunos, la tarea legislativa para quien quiere cumplirla de manera eficiente requiere un constante proceso de construcción, de recorrer la provincia, de saber cómo vive cada santafesino, en un territorio tan amplio y diverso".

Experiencia

Rubeo, quien posee 18 proyectos de ley aprobados, se interpela así mismo: "Me preguntaron el otro día si no es el momento de dejar paso a las nuevas generaciones. Y eso me hizo reflexionar acerca de lo importante que es poder acompañar a las nuevas generaciones desde la experiencia que me dieron mis años como legislador".

"Estoy convencido que el peronismo tiene una excelente oportunidad de recuperar el gobierno provincial, es momento que Santa Fe deje de ser administrada y comience a ser gobernada por dirigentes que tengan una cuota mayor de audacia y se enfrenten a las políticas nacionales. En ese sentido pienso que Omar Perotti es el hombre indicado para llevar adelante esa tarea, y es por ello que trabajamos juntos para volver a ser gobierno y hacer de Santa fe la provincia que todos queremos".