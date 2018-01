Rubeo cuestionó a Perotti y le hizo un guiño a Bonfatti

El diputado provincial Luis Rubeo (bloque Justicialista) salió a criticar ayer al senador nacional del PJ Omar Perotti y, al mismo tiempo, le hizo un guiño a una potencial candidatura a gobernador del titular de la Cámara baja santafesina, Antonio Bonfatti.

"Si Perotti sigue apostando a los fondos buitre, yo me voy a quedar con Bonfatti", aseveró Rubeo en declaraciones realizadas al programa Rosario de Tarde (Canal 5).

La semana pasada, Perotti no había desechado la posibilidad de competir por Santa Fe en 2019. "No es ninguna sorpresa que uno quiera gobernar la provincia, pero no es una aspiración individual", señaló el senador nacional.

Asimismo, el rafaelino había cuestionado a la Casa Gris respecto de la abultada deuda por coparticipación que mantiene la Nación.

Paralelamente, Rubeo consideró que el Frente Progresista (FPCyS) ya transcurrió una etapa" y, en ese sentido, sostuvo que "debe estar pensado en otra cuestión".

"Necesitamos un frente amplio que sume a personas que piensan de la misma manera", enfatizó el diputado, dejando entreabierta la puerta a un posible acuerdo político de perfil progresista.

A su vez, y luego de que se reactivara el debate en torno a las eventuales modificaciones a la Constitución santafesina, Rubeo señaló: "Somos reformistas, el peronismo siempre lo fue. Necesitamos establecer leyes sólidas para la provincia".