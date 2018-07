Rubeo cuestionó el "apuro" de Lifschitz por la reforma

El diputado provincial Luis Rubeo (PJ) cuestionó ayer el "apuro" del gobernador Miguel Lifschitz para reformar la Constitución santafesina, y ligó esa premura al afán reeleccionista del mandatario. Para el legislador peronista, no dan "los tiempos" para aprobar el proyecto oficial que se encuentra en debate en la Legislatura.

Si bien le reconoce a Lifschitz "el empuje" que le dio al tema, lo que le permitió "llegar más lejos que ningún otro gobernador", Rubeo insistió en criticarle al mandatario "los tiempos" en lo que se debate la reforma.

"Como lo expresé al momento de la presentación de mi proyecto de ley declarando la necesidad de la reforma, la propuesta oficial no cuenta con los consensos necesarios, no porque no haya voluntad reformista de las fuerzas políticas que componen el cuerpo Legislativo, sino porque los tiempos propuestos no son los apropiados ni para el proceso eleccionario de los constituyentes ni para el funcionamiento de la convención", sostiene Rubeo en una "carta abierta al gobernador Lifschitz", a propósito de que el mandatario santafesino volvió el viernes a la carga con su proyecto de reforma.

En uno de los párrafos de la "carta abierta", le cuestiona directamente a Lifschitz que el apuro está atado a su intención de ir por un segundo mandato en la provincia.

"Es un secreto a voces que lo comprimido de los plazos está directamente relacionado con la posibilidad de su reelección, pero para lograrlo deberíamos forzar decisiones que requieren de más análisis. Deberíamos obviar las internas abiertas y deberíamos poner a los constituyentes a trabajar contrarreloj sin margen para consultas y tiempo suficiente para el debate", argumentó el legislador.

"Quiero manifestar públicamente que soy reformista, y mi partido (el peronismo) también lo es, por eso cuando presenté el proyecto de necesidad de la reforma lo hice con la intención de aprovechar ese impulso que usted le dio al tema pero con plazos que lo hagan posible", insistió Rubeo.

Para el diputado del PJ, "la llave" de la reforma no está en el contenido sino en los plazos. "Por eso a fin de no desperdiciar la oportunidad y todo el esfuerzo puesto es que lo invito a apoyar mi proyecto que en los puntos controvertidos plantea: elegir convencionales constituyentes en la misma fecha de las próximas elecciones a gobernador. Ponerle fecha cierta de inicio a la convención para el día 1º de marzo de 2020. Que las deliberaciones de la convención puedan extenderse por 120 días con la posibilidad si así lo requiriera de una prórroga por 60 días más".

Según Rubeo, las fechas propuestas tienen varias ventajas. "Contaríamos con el tiempo suficiente para que los proyectos puedan ser debidamente analizados por ambas Cámaras. No nos veríamos en la necesidad de evitar las internas abiertas como manda nuestra ley electoral y despejamos la especulación política por la reelección, ya que nadie sabe de qué partido va a ser el próximo gobernador".

Además, el diputado plantea que con esos plazos "no convertimos al 2018 en un año electoral permitiendo al gobierno y a todos los partidos abocarse de lleno a la gestión, no cargando a la ciudadanía con más campañas y elecciones".

Y agrega: "Con los convencionales ya electos y al fijar en la ley de convocatoria una fecha de inicio el próximo gobierno sólo tendría que ocuparse de la instrumentación de la convención. Al darle un plazo más prolongado permitiríamos que los convencionales puedan escuchar todas las voces y debatir con el tiempo y la tranquilidad que una tarea como esta lo requiere".

"No tengo dudas que si fuéramos capaces de acordar estos plazos estaríamos dando el paso que falta para hacer realidad lo que usted, yo y la mayoría de las fuerzas políticas anhelan: ser artífices de la reforma y actualización de la Ley de Leyes de la provincia", finaliza la misiva de Rubeo a Lifschitz.

Para Rubeo, la única motivación que tiene Lifschitz es su reelección.