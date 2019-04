Roy: "Todo vuelve a foja cero y hay un nuevo desafío"

Roy López Molina, tras imponerse en la interna de Cambiemos a Jorge Boasso, sostuvo ayer que "todo vuelve a foja cero, las elecciones generales del próximo 16 junio constituyen otro desafío donde los diferentes candidatos debemos expresar cuáles son sus ideas y sus proyectos, sabiendo que cada uno representa algo distinto", enfatizó.

En cuanto a esas diferencias, el referente de Cambiemos aseveró que "el candidato del Frente Progresista Cívico y Social representa los 30 años de una gestión agotada, que ha perdido fuerza y lo peor es que ha dejado de preocuparse por la mayor problemática que padecemos los rosarinos, que es la inseguridad. Porque hoy hasta el simple hecho de esperar el colectivo en una parada representa una actividad de riesgo".

"Y el candidato del kirchnerismo refleja lo que piensa esa ideología sobre la seguridad, la que está siempre del lado de los victimarios y nunca defendiendo a las víctimas, razón por la cual difícilmente generen una propuesta que logre que los rosarinos estemos cuidados, protegidos y seguros", sentenció el concejal López Molina.

Tras diferenciarse de los eventuales adversarios, el candidato a intendente por Cambiemos reivindicó su programa de gobierno al afirmar que "nosotros tenemos el coraje, las ganas y la vocación política para hacernos cargo de la ciudad y resolver los problemas que nos dejan".

"Este domingo cumplimos el objetivo que teníamos, que era ganar las Paso, y lo logramos con creces, y además ya nos convocamos mutuamente con Jorge Boasso para que juntos trabajemos en la construcción final de una propuesta de otro modelo de ciudad, distinta y superadora, evolucionada, que integre y que fundamentalmente garantice la seguridad de los rosarinos".

El concejal había sido el más votado en las Paso legislativas del 2017, ocasión en la que superó a Anita Martínez, no obstante en esta oportunidad ese caudal de sufragios se vio considerablemente reducido. "Tenemos muy claro que los votos no son patrimonio de ningún candidato sino de los rosarinos, y es por ello que cada elección es un nuevo desafío para todos", reflexionó.

Roy no negó la incidencia de los problemas económicos en su cosecha electoral, pero afirmó que "no hay una dicotomía entre economía y seguridad, sino la dicotomía es que en Rosario en la cuestión de seguridad nadie del gobierno municipal se hace cargo, en cambio a nivel nacional, con marchas y contramarchas, se está trabajando para resolver lo económico. No obstante en Rosario no se vota ministro de Economía, sino intendente, el que debe hacerse cargo de los problemas de los vecinos".