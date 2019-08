Rosúa retira su boleta del cuarto oscuro

A dos días de las Paso, la interna santafesina de Juntos por el Cambio sigue al rojo vivo: la lista de precandidatos a diputado nacional puramente radical, que encabeza Martín Rosúa y que pugnaba por ir pegada a la fórmula Mauricio Macri-Miguel Pichetto, no estará el domingo próximo en el cuarto oscuro. Una decisión que, si bien apunta a no complicar las chances de la coalición en las urnas, podría generar confusión entre los participantes del acto electoral.

El anuncio llegó luego de que el sector que impulsa la nómina que tiene como precandidatos a Federico Angelini y Ximena, considerada de consenso, calificara (a través de dirigentes y en redes sociales) de "trucha" a la lista de Rosúa, quien es respaldado por el titular de la UCR provincial, Julián Galdeano.

Es que la Corte Suprema no definió si la lista del radical podrá competir o no en las Paso junto a una nómina encabezada por la fórmula presidencial. Una semana atrás, Rosúa había adelantado que, si no lograba el aval de la Justicia, no llevaría una boleta corta (sólo postulantes a diputado) al cuarto oscuro.

"No vamos a perjudicar al presidente con una boleta que pueda confundir al electorado. A sabiendas de que la decisión resta competitividad a nuestra lista, ya que la gran mayoría de los ciudadanos votan con papeletas que se exhiben en el cuarto oscuro" oficializó el sector de Rosúa a través de un comunicado.

El texto añadió: "Nos comprometimos públicamente a no colocar la lista que no estuviera oficializada en el cuarto oscuro. Y, aún autorizada nuestra boleta de diputados nacionales, no colocarla sin la adhesión de la fórmula presidencial si no fuera oficializada a ese efecto".

"No podemos soslayar la actitud extremadamente mezquina, repleta de acusaciones falsas y desviando una energía que se requiere para disputar voto a voto una elección de absoluta paridad de quienes en las últimas horas optaron por atacarnos en lugar de defender el cambio que dicen respaldar", prosiguió el comunicado.

De todos modos, es posible que militantes y ciudadanos concurran a votar el domingo con la boleta corta que encabeza Rosúa, junto a la papeleta presidencial.

Por eso, recordaron que "esa boleta (corta) está oficializada, es válida y allí radica la principal mentira de quienes lo único que demostraron a lo largo de la campaña es que quieren excluir y ahora buscan excusas de lo que pareciera ser un resultado adverso".

Y, en caso de aparecer en las urnas la boleta larga presentada inicialmente (Rosúa junto a la fórmula presidencial), estimaron que las autoridades deberían considerarlo "recurrido".