Rosúa acusó a Corral de presionar a la Justicia electoral

El radical Martín Rosúa acusó ayer al intendente de Santa Fe, José Corral, de haber ejercido "presión política" sobre la Cámara Nacional Electoral, que el martes falló en contra de que su lista de diputados nacionales pueda ir pegada a la boleta de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio que integran Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto.

Rosúa aseveró que Corral tuvo una "actitud antiética que roza la tipificación penal de tráfico de influencia" por haberse reunido con la Cámara Nacional Electoral un día antes de la resolución. "Lo que más me preocupa es que hablamos desde el radicalismo, desde Cambiemos. Dijimos que veníamos a traer más democracia, consenso, más república. Esto que declamamos para afuera algunos sectores no lo practican para adentro", sostuvo el ex concejal en diálogo con Radio Dos.