Rossi no descarta integrar el gabinete de Alberto Fernández

El presidente de la bancada Justicialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi (FPV), dijo ayer que si es convocado para integrar el gabinete del presidente electo, Alberto Fernández, estará "donde tenga que estar", ya que siempre pensó su participación política "como un proyecto colectivo".

"Hace tiempo que vengo asesorando al presidente electo y he estado reunido con Alberto y le he acercado mi mirada sobre la política de Defensa", indicó el ex funcionario en declaraciones radiales.

Por lo que analizó como algo "lógico y razonable" que vuelva a ser designado en ese cargo ya que fue "el ministro de Defensa del último gobierno (2013-2015)" y mantiene una relación de hace 20 años con Fernández. "Estaré donde tenga que estar en esta coyuntura y estaré contento si me convocan, pero será decisión del próximo presidente. Yo siempre me he concebido como parte de un proyecto colectivo, y obviamente, estoy orgulloso de que se me reconozca por mi labor en Defensa y en la Cámara de Diputados", manifestó.

El reemplazo

Una posible salida de Rossi de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre ya activó una serie de negociaciones en el Frente de Todos, sobre quien sería su sucesor en el nuevo interbloque oficialista.

Luego de que el santafesino confirmara hace unos días que el presidente electo, Alberto Fernández, le pidió "informes sobre el área de Defensa", los rumores cobraron fuerza en los pasillos legislativos.

De darse esa circunstancia, el Frente de Todos deberá buscar una figura que reúna el consenso de sus diferentes vertientes, en un mapa en el que el Frente para la Victoria-PJ ostenta unos mayoría con 60 integrantes, de los 110 que conforman el total.

En ese interbloque estarán representados, además, el justicialismo referenciado en la mayoría de los gobernadores del PJ, con unos 20 miembros; el massismo, con una decena; Red por Argentina; Somos; Proyecto Sur; Patria Grande y el Movimiento Evita, entre otros.

Así, y siempre que se concrete el alejamiento de Rossi, son varios los nombres que se mencionan para ese lugar: el presidente del partido y ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja; el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; la ex funcionaria sciolista Cristina Alvarez Rodríguez y los ex mandatarios provinciales de Catamarca y de la Rioja, Lucia Corpacci y Sergio Casas, respectivamente.

Si bien desde los entornos de los mencionados no descartaron que se esté hablando del tema, puertas adentro del interbloque, prefieren mantenerse cautos a la espera de que el presidente electo de una señal al respecto.

Cercanía. Rossi consideró como "lógico y razonable" volver a Defensa.