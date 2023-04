Rossi: "La diferencia entre Macri y Milei es el largo de la mecha de la dinamita"

El jefe de Gabinete Agustín Rossi advirtió este miércoles que "la diferencia entre Macri y Milei es el largo de la mecha de la dinamita", en alusión a unos dichos del exmandatario durante un foro empresario en La Rural, y remarcó que el presidente Alberto Fernández tiene "la prioridad" para "definir si va a ser o no candidato" en representación del Frente de Todos.

Rossi manifestó además que, en el caso de que el mandatario decida no postularse, él podría evaluar la "posibilidad" de competir como candidato en las próximas elecciones generales.

En ese sentido, resaltó que el Presidente "no ha definido aún cuál va a ser su rol en la próxima campaña electoral" e insistió con que, "mientras eso siga latente", él no tomará "ninguna decisión, porque no corresponde".