Rossi fue electo para presidir el bloque del FpV-PJ en Diputados

Agustín Rossi volverá al tercer piso del Palacio Legislativo, a presidir el bloque del FpV-PJ. Ya lo hizo desde 2005 a 2013, en otro contexto político. Ahora regresa al mismo escritorio, pero con la mitad de la tropa que supo tener en los mejores momentos electorales de Cristina Kirchner. Y con otro objetivo político: reconstruir una fuerza política opositora para intentar llevarla al triunfo en 2019.

Rossi se tomó el trabajo de hablar en las últimas semanas con la casi totalidad de los diputados peronistas / kirchneristas actuales, y los que ingresarán el 10 de diciembre. El sondeo a favor de su candidatura para presidir el bloque del FpV-PJ en la nueva etapa era claro. Aunque, se sabe, nunca definitivo. Pero ayer la vocación de ungir a Rossi como presidente del principal bloque opositor fluyó con absoluta naturalidad.

Y la decisión fue unánime. El primero en tomar la palabra, Daniel Scioli, fue puro elogio para Rossi, y sin dudarlo lo propuso para presidir un bloque que podría llegar a reunir hasta 68 miembros, y que tendrá el desafío de influir en la Cámara desde la perspectiva opositora.

La reunión de ayer fue extensa, de casi tres horas. Desde José Luis Gioja, Ricardo Spinoza, hasta La Cámpora, todos expresaron su apoyo fervoroso a la propuesta del ex candidato a presidente a favor del santafesino.

La tarea para el ex ministro de Defensa de CFK no será menor, y el propio Rossi la define: "Para empezar, asumimos donde estamos parados, somos minoría y opositores, no tenemos los resortes de poder de la Cámara; también seremos flexibles con todos los sectores del peronismo aliados que se quieran sumar. Pero habrá un límite, somos opositores al proyecto político del gobierno de Macri, de ahí no nos movemos", contó a este cronista minutos después de la decisión.

Al cabo, con matices, y miradas ideológicas diferenciadas, nadie quiere en el conglomerado peronismo kirchnerismo anclarse exclusivamente a un pasado luminoso que ya no es, ni dejarse arrastrar por la ola oficialista. Y todos creyeron que Agustín encarna ese equilibrio que será clave, creen, para hacer política en los tiempos que se vienen.

El bloque, que no cambiará de nombre, FpV-PJ, ahora decidió confiar en la experiencia de un guerrero incansable que tuvo la virtud de ganarse el respecto incluso de los adversarios más acérrimos. "Con Agustín se podía negociar y confiar", aseguran algunas de las espadas del radicalismo y del peronismo escindido (ahora Frente Renovador) que aún permanecen la Cámara baja.

Como muchas veces en el pasado, Cristina Kirchner conoció (de boca del propio Rossi) sobre su vocación por presidir el bloque. "Hablalo con los compañeros, avanzá", fueron las palabras de la ex presidenta. Ni veto ni garantía de nada. Es que el dedo de Cristina para dirimir posiciones dentro del peronismo ha dejado de existir. Si fuera que todavía alguien no lo advirtió.

"Las decisiones del bloque se van a tomar dentro del bloque, acá nadie decidirá por nosotros desde afuera", aclaró Rossi ante una consulta de LaCapital.

De las diputadas santafesinas que venían expresando alguna duda sobre integrarse o no al bloque que presidirá Rossi, ayer se la vio a Silvina Frana asistiendo y asintiendo en la reunión de bloque. Todo indica que Frana seguirá integrando el bloque.

Por su parte, Alejandra Rodenas, que secundó al rosarino en la lista santafesina, dio una señal fuerte con su ausencia ayer en Buenos Aires. Con todo, no quiso jugarse, y ante la consulta telefónica de este cronista comentó: "No tengo una definición tomada de integrar o no el bloque del FpV-PJ".