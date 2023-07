Rossi: "A 40 años de la democracia, la oposición amenaza con quitar derechos adquiridos"

El peronismo rescató su unidad, sin embargo tendrá una interna, a nivel presidencial.

La presencia de Juan Grabois como candidato, se trata de una Paso muy amigable. Compartimos lista de legisladores en todo el país; Juan expresa a sectores críticos, y está bien que nuestra fuerza contenga esas miradas, pero también tengo que decir que Unión por la Patria no fue a buscar a un candidato fuera de nuestro frente. Sergio Massa viene integrando el FdT desde 2019, desde que bajó su precandidatura para integrarse al FdT. Y si hubo diferencias políticas con Massa quedaron metabolizadas desde entonces, y más aún desde que asumió como ministro de Economía con el apoyo de todos los miembros del Frente. Massa, por lo demás, fue siempre uno de nuestros potenciales precandidatos a presidente, y ahora se concretó. Ahora, el desafío es la gestión y establecer un diálogo con la sociedad, que es lo más importante.

En la previa a la designación de Massa, una hipótesis decía que no era posible nominar como candidato a un ministro de Economía que carga con un nivel inflacionario tan alto. ¿Cómo supera el Massa candidato el escollo de la inflación de un gobierno propio?

Diría que hay que conocer la historia argentina; (Eduardo) Angeloz fue el candidato radical de la hiperinflación de Alfonsín y sacó 38 puntos, o el mismo Macri, que sacó 40 puntos en 2019 luego de la devaluación y más de 50 por ciento de inflación. La inflación es un elemento, un factor que incide, pero nosotros podemos explicar por qué tenemos este problema y que no somos los responsables del endeudamiento ni de la pandemia ni la sequía que nos afectó el último año. Nuestro gobierno venía bajando la inflación, en el último trimestre del año pasado, y hasta enero de este año. Pero pasó que el sistema financiero tomó nota de los efectos de la sequía, y dijeron “les van a faltar 20 mil millones de dólares, van a devaluar”. Y ahí los precios se adelantan a la gran devaluación que finalmente nunca llega. Tenemos escasez de reservas, y corremos contra la expectativa de devaluación.

La oposición plantea que devaluar fuerte será inevitable, para equiparar los distintos dólares….

La devaluación brusca no será necesaria, porque el año 24 tiene una perspectiva completamente distinta a la actual. No sufriremos las pérdidas de unos 20 mil millones por la sequía, y ahorremos otros cuatro mil millones por la puesta en marcha de Gasoducto Néstor Kirchner. En el 24 tendremos crecimiento económico y distribución más equitativa de ingresos.

El acecho de los pagos al FMI continúa condicionando a la Argentina, ¿cómo piensan salir de esa encerrona?

La negociación por mejorar las condiciones continúa. Y necesitamos claramente subir mucho los volúmenes exportables, que deberían pasar de unos 88 mil millones (2022) a cerca de 127 millones en los próximos años. Ese objetivo es lograble. Y Massa ya ha dicho que en cuatro o cinco años le pagamos al FMI y luego le decimos “chau”, somos un país soberano.

¿Persiste en el peronismo un debate acerca del perfil de las políticas económicas en materia de ingresos populares?, porque, la historia lo demuestra, suelen coexistir un proyecto “peronista desarrollista” que no modifica el patrón distributivo y otro peronismo que profundiza la participación de la base de la pirámide social en la distribución del ingreso. ¿Massa–Rossi dónde se ubica?

La mejor forma de mejorar los ingresos populares es bajar la inflación. Cristina lo mostró claramente en su aparición pública en Aeroparque (en ocasión de la presentación del avión que participó en los ‘vuelos de la muerte’ durante la dictadura militar); las super ganancias de las empresas se dan cuando crece la inflación. Los trabajadores registrados van empatando con la inflación, pero los no registrados, pierden. Apostamos a continuar creando trabajo registrado (algo que se está logrando), y a bajar la inflación. Esos dos factores juntos, naturalmente, mejoran la participación de los salarios en el PBI. Y cuando hay tensión distributiva, el gobierno debe laudar a favor de los trabajadores.

La fórmula Massa–Rossi ¿tiene que hablar de sus propias bondades, de sus proyectos, o tiene que usar una parte del tiempo en señalar quiénes son los adversarios, y la relación de los candidatos opositores con experiencias fallidas del pasado político relativamente reciente?

Creo que tenemos que decir las cosas como son, pasado, presente y futuro. Y no vamos a permitir que la oposición hable de gobernar el país como si hubieran nacido de un repollo. Ellos gobernaron cuatro años, tres con recesión económica, y dejaron 54 puntos de inflación y una deuda con el FMI de 45 mil millones. Tiene que explicar cómo gobernaron tan mal, sin pandemia, sin guerra y sin sequía, y contrayendo una deuda de 45 mil millones. En el relato opositor falta un eslabón.

Cuando el peronismo plantea que JxC quitará derechos adquiridos (sociales, civiles, económicos), la oposición responde que se trata de una campaña del miedo, ¿cómo sigue ese contrapunto?

En 1946, cuando se envió el proyecto de ley del aguinaldo al Congreso, el anti peronismo decía, “por qué pagar 13 meses si trabajaste 12”. Y con las vacaciones pagas otro tanto; “por qué pagarle al trabajador los días de vacaciones si no va a trabajar”. Es la matriz ideológica de un sector de la Argentina y la población lo tiene que tener claro. Cuando alguien dice “esos derechos ya están internalizados, nosotros advertimos: están cuestionados, y si no se los defiende, están en riesgo”. A 40 años de la Democracia tenemos una derecha que cuestiona los derechos políticos, económicos, civiles y sociales que consiguió el pueblo argentino. No hay que dar nada por hecho, ni seguro ni permanente en la Argentina. Esos derechos deben defenderse en las urnas, de lo contrario será necesario luego defenderlos en la calle, con el agravante de la represión y la violencia.

¿Cómo y por qué el conjunto del peronismo llega a un acuerdo alrededor de la figura de Sergio Massa?

Hubo un proceso político, con distintos momentos, pero que desembocó en una fórmula de síntesis, con apoyo de sectores mayoritarios. Y que genera expectativa en la sociedad en general y en nuestra fuerza en particular. Se le valora haber tomado el ministerio de Economía en un momento muy difícil; es quien estaba en mejores condiciones para la síntesis política.

La nominación de Massa como candidato sorprendió a un sector del kirchnerismo, que bregó por Cristina en la fórmula hasta el final. ¿Su presencia como vice representa una búsqueda por equilibrar el perfil de la fórmula, kirchnerizarla, correrla hacia la izquierda?

Hay que ser justos en la valoración, si Sergio fue un buen presidente de la Cámara de Diputados para todos (incluido el kirchnerismo) y fue acertada su nominación como ministro de Economía (también para Cristina), ¿por qué entonces no podrá ser un buen candidato a presidente? Mi presencia en la fórmula atiende a que cuando se diseñó la síntesis, el presidente Alberto Fernández quedó en posición de proponer un candidato a vice, y me propuso a mí.

¿A usted lo propone Alberto, pero a su vez se siente kirchnerista, por su trayectoria durante los últimos 18 años?

Yo acompañé a Néstor y a Cristina durante los 12 años, y también durante la persecución macrista de 2015 a 2019. Luego me acerqué a Alberto y por eso me propuso como jefe de gabinete. Pero siempre dije lo mismo, soy kirchnerista. Y la prueba está cuando una adversario político me tiene que nominar, me dice “el kirchnerista Rossi”