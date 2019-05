Rosenkrantz. El magistrado salió al cruce del ex jefe de Gabinete.

El titular de la Corte Suprema nacional, Carlos Rosenkrantz, cuestionó ayer las advertencias del precandidato presidencial Alberto Fernández a los jueces que investigan a Cristina Kirchner ("Tendrán que dar explicaciones", dijo). "Sus afirmaciones fueron un poco ambiguas y no muy felices", expresó.

"Van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno", fue la frase de Fernández que despertó críticas y hasta una denuncia penal por amenazas. Y apuntó a los jueces y camaristas Julián Ercolini, Claudio Bonadio,Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky.

Rosenkrantz sostuvo que el rol del ex jefe de Gabinete como abogado y sus aspiraciones "se pueden distinguir". Y opinó sobre las advertencias de Fernández a los jueces: "Sus afirmaciones fueron un poco ambiguas y no muy felices".

Previamente, el ex funcionario nacional había dicho: "Me parece que vamos a tener que revisar muchas sentencias que se dictaron en los últimos años, que carecen de todo sustento y racionalidad jurídica".

Sus opiniones están en sintonía con otras señales hacia la Justicia que dio un sector del kirchnerismo en las últimas semanas: desde propuestas de elección de magistrados por voto popular hasta la directa eliminación del Poder Judicial.

Expediente caliente

El titular de la Corte, asimismo, evitó hablar de la polémica que generó el pedido del expediente de la causa de Vialidad, que tiene como principal protagonista a la ex presidenta, que pudo haber frenado el inicio del juicio oral.

"Ese tema está pendiente de reasunción por la Corte Suprema, por lo que le pido que me conceda no pronunciarme al respecto", afirmó. También aseguró que no le consta que Fernández haya sido el intermediario ante el tribunal para lograr esa solicitud.

Pocos días antes del inicio del primer juicio oral por corrupción contra la ex presidenta, la Corte Suprema pidió el expediente de la causa Vialidad, lo que generó un revuelo y una posterior aclaración del alto tribunal.

La decisión llevaba la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, pero no la de Rosenkrantz.

La Corte instruía a su secretario penal para que pida el cuerpo principal de la causa Vialidad al Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF) para su análisis, atendiendo a varios reclamos procesales de Cristina y otros imputados.

El presidente del máximo tribunal explicó sus votos en disidencia: "Muchas veces tenemos desacuerdos importantes, pero también muchos acuerdos. Todos sabemos que somos parte de un colectivo y que el funcionamiento y la reputación del colectivo dependen de cada uno de nosotros".

También aludió a la polémica en torno de que, generalmente, sus fallos son a favor del gobierno de Cambiemos.

"El gobierno es una circunstancia. Actúo y decido de acuerdo a mis convicciones. Además, en general, mis decisiones son en disidencia, ni siquiera son a favor del Ejecutivo", subrayó el magistrado.

Asimismo, Rosenkrantz aprovechó para minimizar su pelea con Lorenzetti y aseguró que la disputa ya fue saldada.

"Fue una discusión respecto de cuál era el modo correcto de proceder en la transición. El resultado fue producto de nuestra exacerbada emocionalidad, pero lo doy por superado", sentenció el titular de la Corte.