Verónica Irizar, precandidata a intendenta del Frente Progresista (FPCyS), Verónica Irizar, destacó la importancia de contar con equipos "que ya están pensando la ciudad del futuro en cada una de las áreas, con ideas nuevas, pero con la experiencia que se necesita para gobernar Rosario".

Tras recibir el contundente apoyo de un amplio equipo de trabajo en el club Horizonte, Irizar resaltó la importancia de contar con experiencia en la administración pública y la capacidad de conformar grupos de trabajo: "En momentos difíciles como estos no se jugar a prueba y error. Es necesario conocer de cada tema, tener a los mejores equipos técnicos dedicados a planificar el futuro y resolver lo urgente".

"Siempre me caractericé por rodearme de personas idóneas para tomar las decisiones correctas. Quienes piensan que pueden gobernar esta ciudad solos, se equivocan y, en muchos, casos nunca gestionaron ni una vecinal. Esta ciudad necesita de equipos y de una persona que sepa cómo liderarlos. Rosario no puede quedar en manos de improvisados", enfatizó.

Al respecto, Irizar agregó: "No sólo decimos lo que vamos a hacer sino cómo y con quiénes lo vamos a llevar adelante. No hay ningún otro proyecto político que cuente con 300 cuadros técnicos de máximo nivel como tenemos nosotros. El municipio de Rosario no es un lugar para hacer escuela, no hay tiempo para aprender, acá tienen que estar los mejores y no tengo dudas de que los mejores en cada área están conmigo".

"Es tiempo de ideas nuevas, pero para convertirlas en realidad hay que conocer cada rincón de la administración pública. Tengo 44 años, pero hace ya dos décadas que vengo trabajando en la gestión. Conozco cada barrio de la ciudad y sé muy bien cuáles son los temas sobre los que tenemos que trabajar", sentenció.