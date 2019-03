"Rosario es colador para el narcotráfico por falta de política de Estado"

Sergio Massa | Bío | Ex intendente de Tigre y ex jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner. Es el líder del Frente Renovador y candidato a presidente para las elecciones de octubre por Alternativa Federal.





En la central de operaciones de campaña de Sergio Massa, en el barrio de Retiro, el clima se puso tenso en las últimas semanas. El candidato no piensa abandonar su ruta hacia las Paso, pero algo se escapó de lo previsto: el fuerte impulso a Roberto Lavagna como candidato único del "tercer espacio", por parte de amplios sectores del poder en la Argentina. "Es un buen economista, puede hacer su aporte", opinó Massa de Lavagna.

No lo dice abiertamente, pero está convencido de que la "operación" Lavagna no será duradera, y que el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner nunca se presentará a una Paso dentro de Alternativa Federal.

Por lo demás, en exclusiva con LaCapital, el líder el Frente Renovador explicó por qué ahora considera un "fracaso" al gobierno de Mauricio Macri, al que durante los dos primeros años acompañó para que plantara sus pilares en el Congreso.

Entre otras definiciones, soltó, "Rosario es un colador para el narcotráfico, por falta de políticas de Estado".

EM_DASH¿Qué implicancias ve en las revelaciones del juez Alejo Ramos Padilla por el caso (Marcelo) D?Alessio- (Carlos) Stornelli?

—Los (Marcelo) D?Alessio son los peor de la cloaca de la Argentina, terminan lesionando y mucho a la democracia. Rompe la confianza en las instituciones, pone a la resolución de los problemas de la gente le idea de intereses oscuros, aparece gente torciendo la voluntad de la gente. A mi no me sorprende porque yo lo sufrí en algún momento en carne propia, en mi casa, mi familia, una operación de inteligencia. Para mí no es nada nuevo, es el resabio más oscuro de la dictadura que la democracia no pudo curar.

EM_DASH ¿Quedó complicado Stornelli?

—Lo pone en la responsabilidad de brindar explicaciones, pero bueno, todos, todos los días, tenemos que brindar explicaciones.

EM_DASHPara caracterizar al gobierno de Mauricio Macri viene hablando de "fracaso". ¿Por qué ahora habla de fracaso?

—El gobierno de Macri fracasó y desilusionó a millones de argentinos. Que aspiraban a que estos cuatro años estuvieran más asociados al trabajo y menos a la timba financiera, más a una educación de calidad y menos a la discusión sólo del salario docente, más a la rebaja impositiva y menos al aumento de la presión impositiva: Estos cuatro en vez de unir a los argentinos los dividió más. Macri generó mucha tristeza y frustración en la gente.

EM_DASH¿Cómo se gesta y cómo se precipita este fracaso?

—Hubo muchos esfuerzos de muchos sectores políticos para tratar de encarrillar a un gobierno que eligió a la patria financiera antes que a la productiva. Se profundizó eso. En las tarifas fue muy claro, se benefició a 10 empresas para perjudicar a millones de argentinos. Ya lo advertimos en 2016, y muchos nos descalificaron, incluso periodistas que se prestaron, trolls, y demás. Ahora quedó claro, transfirieron 960 mil millones de pesos de los consumidores a las empresas, destrozaron a la clase media, al mundo del trabajo.

EM_DASHSin embargo, el gobierno pareció imponer, desde un principio, en amplios sectores de la sociedad, la idea de que las tarifas eran "regaladas", que había que pagar la energía lo que "vale". Hasta hoy continúa ese discurso desde la Casa Rosada.

—Nosotros le planteamos que las tarifas debían ajustarse por coeficiente salarial, y hoy seguimos planteando lo mismo, lo tenemos escrito desde 2016.

EM_DASHEn caso de ganar, ¿cómo piensa gobernar la Argentina que viene?

—Con un gran acuerdo económico y social entre todos los sectores. Con 10 ejes que vamos a plantear ahora, los primeros días de abril. Vamos a invitar a todas las fuerzas políticas a firmarlo. Si nos toca gobernar a nosotros, tendremos la obligación. Si son otros, también. Tenemos que entender que en la lucha contra el narco tráfico necesitamos una política de Estado, que la Argentina deje de ser un colador. Y especialmente Rosario, que se transformó en un colador para el narcotráfico por falta de una política por parte del Estado. En ciencia y tecnología, tenemos un enorme potencial, pero el Estado nacional los abandona.

EM_DASHEn su momento, se aprobó un blanqueo de capitales en el Congreso, con apoyo de sectores de la oposición (incluido el Frente Renovador).

—Nadie trajo la plata porque el gobierno puso mal los incentivos. El objetivo no era que traigan la plata, sólo que la blanqueen.

EM_DASH¿Y en ese momento (era diputado nacional por su partido), cuando lo votó, no vio que no iba a funcionar ese blanqueo?

—Lo planteamos, te invito que recorras los diarios de sesiones. Pero no lo aceptaron. Del mismo modo que logramos introducir la prohibición para que blanqueen los familiares de los funcionarios. Pero luego modificaron por decreto ese artículo, y también blanquearon los parientes. El blanqueo finalmente tuvo ese objetivo, que blanqueen los parientes (de Macri) y no resolver un problema estructural de la Argentina, que tiene un PBI entero fuera del país.

EM_DASH¿Cómo sería el modelo económico que imagina para la Argentina?, si las inversiones externas nunca llegan, ¿de dónde piensa sacar los recursos para invertir?

—Necesitamos una Aduana que mire más lo que entra al país, y no lo que se exporta. El tema es vender trabajo argentino en exterior, que cada Embajada tenga premio según cuánto mercado consiga abrir. Defender el trabajo argentino como primera prioridad.

EM_DASHUsted viene promoviendo "ni Macri ni Cristina", tratando de romper la polarización, desde hace algún tiempo. Pero justo cuando pareciera que Cambiemos empezó a deteriorar su vínculo electoral con sus votantes, aparece Roberto Lavagna en su mismo andarivel. Y el "círculo rojo" (empresarios, medios, ambiente cultural anti K) sale con todo a apoyarlo. ¿Lavagna le complicó sus planes?

—Lavagna tiene mucho para aportar. Lideró un equipo económico que le dio a la Argentina salida de la crisis (2002) y estabilidad económica. Además, estaría muy bueno que tengamos una Paso de nuestro espacio, con (Juan Manuel) Urtubey, (Miguel) Pichetto, (Juan) Schiaretti, Lavagna y nosotros. Compitamos y no importa quién lidera.

EM_DASHEl problema, para su propuesta, es que el proyecto de Lavagna es que todos se bajen y él sea el candidato único de la "tercera vía".

—Yo hablé con él, y no lo escuché decir eso.

EM_DASHUsted vería con agrado abrir su frente político al socialismo santafesino y a otros sectores, incluso radicales. Tuvo encuentros con Miguel Lifschitz, promovió fotos. Pero ahora Lifschitz se jugó fuerte con Lavagna y le pide a usted que se baje de la Paso, y que todos apoyen a Lavagna. ¿Lo sorprendió?

—Estamos en democracia y cada uno puede dar su opinión. Después decide la gente con su voto.

