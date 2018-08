Rosarinos marcharon al Monumento para pedir el desafuero de Cristina Kirchner

Bajo la consigna #21ATodosalCongreso y #Devuelvanlorobado, los rosarinos marcharon hoy al Monumento a la Bandera para solicitar el desafuero de Cristina Fernández Kirchner, que el Senado vote favorablemente los allanamientos a sus domicilios y también para que se apruebe la ley de extinción de dominio, que se tratarán mañana en la sesión del Senado de la Nación.

La convocatoria fue impulsada a través de las redes sociales por segundas líneas del gobierno nacional bajo la consigna #21ATodosAlCongreso, con el objetivo de sumar presión a la bancada peronista de la Cámara alta para que mañana aporte quorum, cuando el oficialismo intente por tercera vez autorizar el requerimiento del juez federal Claudio Bonadio para allanar los tres domicilios de Cristina.

Embed



Paralelamente, minutos antes de que se concrete la marcha en distintas ciudades del país, se conoció un escrito de la senadora y expresidenta en el que anunciaba que no tiene "ningún inconveniente en que el cuerpo autorice" el pedido del juez Bonadio para allanar sus domicilios de Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires, aunque para eso impuso algunas condiciones.

>> Leer más: Marcha en reclamo del desafuero de Cristina

Tras destacar la "irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadio" en el marco de la causa de los llamados "cuadernos de las coimas", Kirchner dijo que finalmente decidió aceptar el requerimiento judicial "para terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos".

Embed



También pidió que no se filtren filmaciones o imágenes, por lo cual demandó que no sean ingresadas "cámaras de televisión ni fotográficas", y reclamó "que Bonadio no rompa nada".

Por su parte, en la bancada del Senado encabezada por el rionegrino Miguel Pichetto aseguran que el número para sesionar mañana está garantizado y recordaron que la última convocatoria naufragó porque dos senadores de Cambiemos se ausentaron (Esteban Bullrich y Miriam Boyadjian).

cris10.jpg Masiva presencia de rosarinos en el Monumento para pedir el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital



La protesta incluye el reclamo de la sanción de la ley de extinción de dominio, una figura que habilitaría al Estado a recuperar bienes confiscados en causas por distintos delitos, cuyo proyecto iba a ser tratado en la misma sesión del Senado en la que se iban a debatir los allanamientos.