Rondina anticipó que se preparan amparos colectivos contra la ley previsional

Ante este panorama, contó que "hay muchas organizaciones que estamos preparando amparos colectivos", por lo que pidió: "Hay que esperar, hay que apostar a los amparos colectivos, no hay que pensar en juicios individuales, son un gasto de tiempo y plata innecesario", señaló Rondina a Procopio 830 de La Ocho. El abogado explicó que el mayor problema que tiene la ley "es su inconstitucionalidad retroactiva".

Rondina recordó que el cobro del bono de marzo no implica que los pasivos no puedan reclamar. "Al período que está en curso no se le puede cambiar la fórmula, porque hay derechos adquiridos y legítimas expectativas". Y que este "es el punto más débil de la ley".