Rodríguez Larreta presentó a Gerardo Morales como su candidato a vice en las presidenciales

“Los argentinos estamos cada vez más cerca de hacer el cambio de nuestras vidas, el cambio definitivo que marque un antes y un después en la historia de nuestro país”, aseguró y remarcó: “Necesitamos cambiar, y necesitamos un cambio que sea profundo y que se mantenga en el tiempo porque si no, no sirve para nada. Si no le cambiamos la vida a la gente no somos el cambio”.

“Este año tenemos una oportunidad única de dejar atrás el chamuyo, la mentira, la violencia, y elegir por primera vez el camino de la acción, de los hechos, de los resultados concretos, de las soluciones. Y sobre todo, el camino de la tranquilidad y de la paz”, manifestó el precandidato a presidente. Y sobre por qué eligió a Morales, Rodríguez Larreta recalcó que fue por “la pasión por el hacer y por la diversidad que nos enriquece. Venimos de lugares distintos, Jujuy y la Ciudad (de Buenos Aires), y de historias políticas diferentes. Tenemos compatibilidad en el hacer y esa buena diversidad que enriquece".

Por su parte, Morales valoró el perfil de gestión de Rodríguez Larreta: “Es un hombre que también toma decisiones todos los días y eso lo sabemos a lo que nos toca gestionar y resolver situaciones de los vecinos, de la gente, de nuestro pueblo todos los días”.

"Es un gusto lograr esta confluencia del PRO, del radicalismo, la Coalición Cívica, el Peronismo Republicano. De muchos sectores que integran Juntos por el Cambio, que mayoritariamente creen, como nosotros, que necesitamos recuperar el diálogo en Argentina y construir soluciones para nuestro pueblo, apostar a recuperar algo que es tan importante como la cultura del esfuerzo y la cultura del trabajo, que es lo que nos dio identidad y que nos hizo grandes a todos los argentinos. Ese es el camino que vamos a transitar y también vamos a recuperar la gran clase media argentina”, subrayó el gobernador jujeño.

“El trabajo es lo único que saca a los pobres de la pobreza y sobre la base de esa convicción, aún en situaciones difíciles, nos van a dejar una Argentina destruida, pero no nos van a convencer de que somos inviables. Somos un gran país y juntos vamos a trabajar para dar vuelta a la Argentina”, declaró.