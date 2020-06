Rodríguez Larreta no está de acuerdo con la posible expropiación de Vicentin

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que "no está de acuerdo" con la posible expropiación de la empresa agroalimentaria Vicentin, al borde de la quiebra, y sostuvo que "hay en marcha un concurso" de acreedores que prevé las soluciones para la crisis de la firma.

"No estoy de acuerdo. Entiendo que estaban en un concurso, que lo llevaba un juez. Me parece que la expropiación no es el camino", dijo Rodríguez Larreta.

El mandatario capitalino sostuvo además que "está previsto en la ley como se lleva adelante un concurso, pero si alguien no está de acuerdo, que proponga cambiar la ley de concursos. No es el camino" la expropiación.

"Yo no estoy de acuerdo con el mecanismo. Hay un concurso en marcha, que prevé todo esto", insistió.

El gobierno nacional intervino días pasados la empresa santafesina ante su gran endeudamiento que mantiene, siendo su principal deuda multimillonaria con el Banco Nación, y por la que entró en concurso de acreedores y analiza la posibilidad de expropiarla