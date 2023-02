Rodríguez Larreta: "Los únicos que se beneficiaron de la grieta son los que la abrieron"

“A mí muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto. Pero no es un lugar al que «se llega». La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación”, apuntó en el comunicado, en el que no dio detalles de quien lo acompañará en la fórmula de la precandidatura. A su vez, añadió: “No la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años y años de carisma y miren cómo estamos”.

De esta manera, Rodríguez Larreta confirmó su participación electoral antes que otros referentes dentro del PRO con aspiraciones presidenciales, como Patricia Bullrich (titular del partido) o la diputada María Eugenia Vidal. Además, dentro de la coalición opositora, los radicales Gerardo Morales (gobernador de Jujuy) y el diputado Facundo Manes manifestaron sus intenciones de competir, al igual que Elisa Carrió de la Coalición Cívica.

Diferenciación

Con su discurso antigrieta y dialoguista, Rodríguez Larreta intenta diferenciarse de Patricia Bullrich, quien perfila sus palabras en un tono más duro e incluso el miércoles dijo que “la Argentina no sale con tibios”, un mensaje directo hacia el alcalde porteño.

En el video, mandatario porteño también dijo que lo suyo es “laburar y laburar y laburar”, y “armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen, pero que se mantengan en el tiempo”. Al respecto, manifestó que “si los cambios no son duraderos al final no sirven para nada” y concluyó: “No se trata de ser presidente, yo quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita”.

El alcalde porteño publicó el miércoles a la noche, también en redes sociales, la frase “Es hora de animarnos a transformar el país para siempre” como anticipo de la serie de actividades previstas para el lanzamiento público de su precandidatura.