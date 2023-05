El procurador opinó que la Corte Suprema no debe intervenir en Formosa

Consultado por la jerarquía que le daría al sector del agro, sostuvo: “Vamos a darle un impulso al campo, liberándolo de todas las trabas, controles, regulaciones y peso muerto del Estado que tiene”. Y agregó: “Vamos a hacer las obras de infraestructura necesarias”, en relación a las rutas y en especial a la hidrovía, que aún necesita ser dragada. También dijo que hay que “avanzar en una modernización laboral”, y dio como ejemplo que “hay que terminar con la industria del juicio”, que desalienta la generación de empleo y puede “voltear a una Pyme”.

El precandidato presidencial también se refirió a la situación del sector lechero de la provincia y dijo que “sufre porque este gobierno castiga a los que producen y, además, dice abiertamente que el campo es el enemigo”.

Sobre el cepo cambiario sostuvo que “hay que salir lo antes posible”, que “cambiaría la modalidad e iría flexibilizando” pero que lo más importante es “construir confianza. Se trata de tener un plan en serio, integral y que sea sostenido en el tiempo”.

En cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos básicos, a pesar de la grieta, declaró: “No he visto ninguna voluntad de este gobierno al diálogo y el acuerdo. Lo único que hacen es echarle la culpa de todo al gobierno de Macri. Ahora, no tengo dudas de que para el futuro de la Argentina tenemos que terminar con la violencia, con la agresión, con el insulto como forma de hacer política. Tenemos que pasar a la Argentina de los hechos, de la acción, y para eso se necesitan acuerdos, que no son con todos, pero sí acuerdos para un cambio profundo que saque a la Argentina adelante”. Y adelantó que ya está hablando con los sectores productivos, con la Mesa de Enlace y “con cada sector de la producción real” para lograr esos acuerdos.

En cuanto a qué situación dejará el gobierno actual, manifestó: “Sea como sea el país que recibamos, lo vamos a sacar adelante”.

Durante su visita, Rodríguez Larreta asistió a la inauguración de un laboratorio biotecnológico, luego mantuvo un encuentro con egresados de “Terminá la Secundaria”, el programa online que ofrece la Ciudad de Buenos Aires para que muchos argentinos puedan concluir sus estudios y que en la última convocatoria tuvo a más de 3.600 santafesinos inscriptos. Y finalmente recorrió el Parque Industrial “La Victoria”, donde funcionan 26 empresas.