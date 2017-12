Rodenas: "Bienvenido un frente para resistirel ajuste de Macri"

La diputada nacional Alejandra Rodenas no descartó la integración de un frente con el socialismo e independientes para enfrentar al "modelo de ajuste y recesión que representa el macrismo", aunque se mostró prudente sobre esa conformación.

"El campo nacional y popular —y no es un cliché— está viviendo una avanzada del modelo neoliberal, como nunca antes. Eso supera ampliamente lo que fue la década del 90. Mauricio Macri es ajuste y recesión, y la gente se está dando cuenta", comenzó diciendo Rodenas, para quien la avanzada de la Justicia sobre dirigentes peronistas también es preocupante: "La violación del Estado de Derecho pensamos que nunca más íbamos a vivir. Todo lo que sea resistir a Macri, a su modelo de ajuste y recesión. con un frente programático, bienvenido sea".

Cuando se le recordaron las palabras de referencias socialistas respecto de la posibilidad de ampliar el campo del progresismo en Santa Fe, la ex jueza puntualizó: "Veremos cómo se consolida y quiénes serán los actores de ese frente. No estoy en condiciones de decir que sí ni que no. Todos los que creemos que Macri encarna el modelo de exclusión y achicamiento tenemos que avanzar y estar juntos".

Rodenas cree que "ni la ciudad ni la provincia quedaron a merced de Cambiemos. En las cuestiones estratégicas todo el peronismo marchará junto. Cambiemos es una marca frente a una historia. Hay que ver qué es esa marca, si es producto del acompañamiento de los medios hegemónicos".

Al contestar sobre la difícil situación que atraviesa el justicialismo, que ya no gobierna ninguno de los cinco principales distritos del país, la diputada nacional opinó que "al peronismo le decretaron muchas veces la sentencia de muerte, con muertos y desaparecidos, pero somos como La Cigarra (la canción de María Elena Walsh), seguimos adelante".

"Voy a votar en contra de la reforma previsional. Espero que todos los compañeros voten en el mismo sentido", agregó la legisladora, que tuvo durísimas críticas hacia la política del gobierno nacional. "Soy claramente opositora a las políticas del gobierno, y aclaro que no rompo ni me fui del Frente para la Victoria (FpV), porque nunca estuve ahí", cerró Rodenas en el programa En Profundidad, de Express.