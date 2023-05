Roberto Mirabella: "Estamos cansados del saqueo de Buenos Aires"

El diputado nacional por Santa Fe Roberto Mirabella presentó su libro “Defendamos Santa Fe” en el club social de Villa Constitución, acompañado por el intendente local, Jorge Berti. “En 2019 se firmaron 20 puntos de compromiso del gobierno nacional con la provincia de Santa Fe y no se cumplió ninguno. No se cumplió la hidrovía, en seguridad nos escucharon en el último mes por lo que pasó con el suegro de Messi y con el tema de la deuda histórica tuvieron que haber seis resoluciones de la Corte Suprema para que la paguen”, enfatizó.

“El modelo de desarrollo que necesita la Argentina está acá, no lo encontramos en Buenos Aires. Estamos cansados de subsidiar para que alguien que vive en Recoleta pague más barata la luz, el gas, el agua, la nafta y el transporte público”, resaltó Mirabella. Y concluyó: “Defender Santa Fe es defender ese modelo de desarrollo, Argentina no termina ni empieza en Buenos Aires, nosotros aportamos mucho como provincia, generamos mucha riqueza, pagamos muchos impuestos y de eso no vuelve nada”.