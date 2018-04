Río Turbio: la Cámara Federal repuso a Stornelli como fiscal del caso

La Cámara Federal porteña repuso ayer al fiscal federal Carlos Stornelli al frente de la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos para el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, al desestimar un planteo del procesado ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta.

Stornelli había sido apartado en primera instancia por el juez federal Luis Rodríguez, algo que ahora revocó el camarista Eduardo Farah en su fallo unipersonal.

Sin embargo, Farah —quien ya solicitó su traslado a un tribunal oral en lo penal económico— rechazó a la vez un pedido de la Oficina Anticorrupción (OA) para apartar del caso al juez Rodríguez por su actuación respecto a Stonelli.

Baratta, ex número dos del ministro Julio De Vido, había recusado al fiscal por temor de imparcialidad y falta de objetividad en la investigación: señaló que Stornelli, quien ejerce la acusación, le había reprochado el haber firmado un convenio de obras con el yacimiento carbonífero Río Turbio, algo que —según señala el ex funcionario— no fue así.

"Stornelli asevera mentiras sobre mi participación o responsabilidad. Arguye sobre prueba documental que cuando es revisada demuestra que lo que el fiscal afirma es falso y me involucra en hechos en los que, objetivamente, no participé", sostuvo Baratta en su planteo, que fue aceptado por el juez Rodríguez en primera instancia.

El magistrado había remarcado que el apartamiento del fiscal no era apelable, por lo que se debía designar un reemplazante, argumento que fue rechazado ahora por Farah.

La investigación en la cual está detenido De Vido apunta al presunto desvío de 265 millones de pesos que no fueron destinados a las obras en cuestión.

En primera instancia, el juez federal Rodríguez había procesado a Baratta pero sin prisión preventiva, lo que fue apelado por el fiscal Stornelli, removido del caso por pedido del ex funcionario y finalmente repuesto.