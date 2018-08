Rial: "Tinelli puede ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad"

El conductor y periodista Jorge Rial deslizó que, de cara a las elecciones de 2019, Marcelo Tinelli podría ir como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Rodríguez Larreta a presidente.

Entrevistado en el ciclo de entrevistas Perspectivas desde Buenos Aires que se emite por CNN, Rial reveló que hubo un almuerzo en la oficina política de Tinelli donde almorzó junto a Rodríguez Larreta y la gobernadora bonaerense, que iría por la reelección.

"Estamos mirando al peronismo como oposición, pero tal vez quien pueda reemplazar o ganarle a (Mauricio) Macri venga desde adentro", dijo el conductor de Intrusos.

Rial candidatea a Tinelli

Respecto de los cuadernos de las coimas, sentenció: "Hay que contar todo. Y los quiero en cana de verdad, con el debido proceso, que salgan en el momento que marque la ley. Condena efectiva como corresponde. Cristina si es realmente culpable, también. ¿Dónde empezaba y donde terminó? ¿Dónde seguimos? ¿O no hubo coimas en los últimos tres años? Porque la obra pública se hace en base a eso. La gente tiene que aprender algo: son arrepentidos, pero no son inocentes. Y no pagaron coimas: pagaron sobreprecios. La coima no salió del bolsillo, salió de la nuestra. Nos robó el que la cobró y nos robó el que la dio".