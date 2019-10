Jorge Rial cargó contra el presidente Mauricio Macri, a quien definió como “un accidente que desperdició una oportunidad histórica”, elogió a Alberto Fernández, a quien calificó como “un tapado” y confesó que se arrepiente de haber votado al ahora candidato de Juntos por el Cambio. “Soy un pelotudo, porque sabía quién era y lo voté igual”, admitió,

En declaraciones a A24, Rial dijo: "Fue un error sobrevalorar a Macri porque, en realidad, estaba en el tiempo y en el lugar exacto. Estaba pasando por ahí y la historia lo chupó. Macri como presidente fue un accidente que desperdició una oportunidad histórica”.

Embed Rial sobre la gestión de Macri: "Es un gobierno insensible porque no saben lo que es la sensibilidad, su contacto con la gentes es bajar el vidrio y darle una moneda a un malabarista" pic.twitter.com/FSREF8f9KS — A24.com (@A24COM) October 24, 2019

“Pensamos que era un capo en economía, pero hizo todo al revés, le pifió a todo”, señaló el conductor de “Intrusos”, y agregó: "Macri pudo con la Ciudad porque tenía a Larreta que gestionaba, pero Marcos Peña, que es Lope Rega, quiso gobernar por él. Este es un gobierno insensible porque su contacto con la gente es bajar el vidrio y darle una moneda”.

A continuación los principales conceptos de Rial:

“Me gusta la gente movilizada, ahí tuvo una señal y si es inteligente tendrá caudal de voto para la oposición, y a mí me encanta que haya un control democrático; pero Macri tiene que aprender más de la política porque fue demasiado rápido. Con él nunca más hablé, le escribí en una de las últimas crisis. Y me dijo “¿quién sos?”. Le dije estás muy mal rodeado, te están llevando por mal camino y nuestro futuro depende del tuyo. Por eso me interesa que te vaya bien. “Graxs”, eso me puso. Ese es Mauricio Macri".

"Alberto Fernández es un tapado, es una incógnita y tiene a favor la militancia y el training del poder. No se equivoquen, no va a gobernar CFK. Ella primero se agachó y después se arrepintió. Hasta ahora, ni una causa llegó, todo se entreveró. Yo voy a votar a Alberto por convicción, no voto en contra. Pero si es por precesamientos, Macri estaba procesado cuando era candidato a presidente y si no vamos a votar a los procesados, no queda nadie. Es una carrera por quien afanó menos".

"En la Argentina de ellos no hay hambre. Patricia Bullrich dice muchas barbaridades, no sé en qué país viven. Ella cada vez que sale tiene un antibala y custodios. No sé de realidad hablan. No cumplieron nada de lo que prometieron. Laura Alonso maneja la Oficina Anticorrupción, no es abogada y no hizo una sola denuncia. ¿La transparencia es Carrió que se ríe de los muertos? No pegaron una."

"Vidal tiene un gran futuro, pero le paso todo demasiado rápido. Ella fue candidata a gobernadora porque Michetti no quiso, Macri la mandó al sacrificio y le fue muy bien. Ahora va a tener que tomarse un tiempo sabático y después volver. Le quedó grande la gobernación, porque esta provincia está casi al nivel de la presidencia. Igual, el único bicho es Larreta, es quién sabe cuándo estar y cuándo salir".