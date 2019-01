Revés: ratifican procesamiento con prisión preventiva a Ayala

La Cámara Federal de Resistencia volvió a confirmar ayer el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala, acusada de integrar una asociación ilícita que lavaba dinero público a través de contratos con la Municipalidad de la capital chaqueña durante su gestión como intendenta.

"No me escudo en los fueros, ni me escudaré", aseguró Ayala tras conocer el fallo, a pesar de que es la única acusada no detenida en la causa, precisamente por ese beneficio legislativo.

La defensa de la diputada, encabezada por Ricardo Gil Lavedra, insistirá ante la Cámara de Casación Penal para revocar la decisión, advirtiendo que la prisión preventiva "implica una afectación evidente al principio de inocencia".

"Ejerzo mi defensa jurídica y mis abogados han apelado porque la decisión que tomó la Cámara es arbitraria", dijo Ayala tras el nuevo revés judicial.

La Cámara Federal consideró legítimo el pedido de prisión preventiva solicitado por la jueza Zunilda Niremperger por "riesgos procesales" y valoró la capacidad económica de la legisladora para influir en la causa.