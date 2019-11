Reunión "cordial" entre Kicillof y Vidal

El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió ayer con la mandataria saliente, María Eugenia Vidal, en su despacho de la Casa de Gobierno (en La Plata), en el inicio de la transición política entre ambas gestiones. Es la primera vez que estuvieron frente a frente y, en ese marco, el ex ministro de Economía nacional le solicitó que "retrotraiga el último aumento de tarifas", algo que la anfitriona dijo que "evaluará".

"Le dije que con los precios, cómo está gente y lo que ganaron las empresas, no me parecía (el incremento).Y le pedí que no queden cuestiones definidas ahora que se vayan a aplicar en el próximo gobierno", indicó Kicillof, tras la reunión. Luego, fuentes del gobierno de Vidal señalaron que la mandataria "evaluará" la solicitud.

Vidal autorizó un aumento de 25 por ciento en las tarifas de electricidad en el ámbito de esa provincia, que regirá a partir del 1º de enero.

Kicillof expresó que la reunión con Vidal "fue cordial" y detalló que repasaron "distintos temas de la provincia".

"Fuimos preparando lo que va a ser de acá en adelante el trabajo con los equipos", explicó el ex ministro de Economía.

Ambos dirigentes acordaron que desde el lunes próximo comenzarán a trabajar los equipos técnicos elegidos por cada uno para ese fin.

"Queríamos conocer el estado de situación de las diferentes áreas porque necesitamos saber cómo está la infraestructura escolar, la deuda, la situación social, económica y laboral, para hacer un diagnóstico bien preciso", indicó Kicillof.