Retiran un busto de Kirchner de una plaza bonaerense

El concejo deliberante de Morón dictaminó hoy que se retire el busto de Néstor Kirchner ubicado en la plaza San Martín de esa localidad. "Hoy decidimos quitar un símbolo de la corrupción más obscena de la plaza central de nuestro distrito", dijo la presidente del concejo y autora del proyecto sancionado, Analía Zappulla.

"Era hora de que quitemos del espacio público a quien fue el líder de una asociación ilícita que se quedó con millones de dólares de todo el pueblo argentino. Néstor y Cristina Kirchner no pueden explicar su fortuna. No pueden explicar por qué, después de 12 años de un gobierno que supuestamente fue transformador, millones de argentinos viven sin cloacas, sin agua corriente, sin red de gas, sin asfalto. Hoy estamos dando respuesta a las décadas en las que el peronismo no dio soluciones a estos problemas", agregó la dirigente de Cambiemos.

Además, le recriminó a los dirigentes del Partido Justicialista que permitan que "Néstor esté junto a Eva Perón y Juan Domingo Perón, una falta de respeto a los valores y logros del peronismo histórico".

En tanto, criticó también a la fuerza política Nuevo Encuentro, que convocó a una protesta frente al busto de Néstor para intentar evitar que lo quiten. "Aunque convocaron a marchar a sus militantes hubo una plaza vacía hoy. Evidentemente, ya no tienen poder sobre los vecinos, que ven la corrupción sistemática de los 12 años kirchneristas", dijo Zappulla.





Esta semana también fue removido un busto de Néstor Kirchner en Ecuador. El monumento s encontraba en la "Plaza Argentina" de Quito, junto a bustos de próceres como San Martín, Sarmiento y Belgrano. Las autoridades locales también lo consideraron un "monumento a la corrupción".