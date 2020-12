Y agregó: "Perotti concluyó su carrera política enfrentándose con Traferri".

Sin embargo, el martes por la tarde su representado se despegó de sus incendiarias declaraciones.

Apenas comenzada la sesión, el senador por San Lorenzo planteó: "No lo voy a aceptar de ningún modo. Lo que dijo Vázquez corre pura y exclusivamente por su cuenta". Y añadió: "No sé en qué contexto lo dijo, pero esas palabras no me representan".

Para el presidente del bloque del peronismo en Diputados, Leandro Busatto, dijo a La Capital que los dichos de Vázquez expresan una visión minoritaria en la sociedad. "Es algo impropio de un hombre del Derecho, tiene una confusión enorme —criticó—. Confunde los roles de las instituciones, con una mirada poco republicana".

"Me sentí mucho más tranquilo cuando el propio senador y la vicegobernadora lo cruzaron", reconoció Busatto.

No fue el único en repudiar los exabruptos de Vázquez.

El secretario de Articulación de Políticas Públicas de la provincia y hombre de extrema confianza de Perotti, Marcos Corach, compartió en sus redes sociales una captura de pantalla de la noticia y escribió: "El pasado que tenemos que dejar atrás es este. El de los que reniegan de la democracia. El de los que intimidan. El de la prepotencia. El pasado que nos da asco".

El ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, comentó la publicación de Corach. "Fiscal de la dictadura fue el señor", planteó el funcionario, en referencia al cargo en la Justicia Federal que ocupó Vázquez a fines de la década del ‘70 y comienzos de los ‘80.

Por su lado, el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani, expresó: "Manifiesto mi total repudio a este tipo de declaraciones irresponsables que atentan contra la legitimidad de un gobierno elegido democráticamente por los santafesinos".

A pesar de que la paz está lejos de sellarse al interior del justicialismo —basta ver los misilazos que siguen lanzando Sain y Traferri—, el despegue del senador de los dichos de su abogado y la media sanción de la ley tributaria marcan una desescalada. Al menos un gesto del ex intendente sanlorencino de no querer atizar las brasas de la crisis política. Por supuesto, la señal llega después de haberse hecho fuerte en su reducto y cosechar el respaldo de la mayoría de sus pares, tanto del PJ como de la UCR.

Próximos pasos

Busatto pidió no mezclar la marcha de la causa judicial de juego clandestino con la política pero valoró como una muestra de coherencia que la Legislatura le dé al gobierno la ley impositiva anual. "Ahora falta el paso en Diputados, habrá que hablar para acercar miradas —indicó—. No sería bueno que la oposición, que sabe lo que es estar en el poder, deje a la administración provincial sin recursos".

Un poco más allá en el tiempo aparece el interrogante de si se podrán suturar las heridas en el PJ de cara a un 2021 que marcará el pulso de la segunda mitad del gobierno de Perotti y empezará a delinear el 2023. "No hay margen en el peronismo para que los caminos se bifurquen, hay que construir puentes —advirtió Busatto—. Eso no significa que tengamos la misma mirada en todo, pero cuando las coincidencias se acentuaron los resultados fueron auspiciosos; cuando se priorizaron las diferencias no lo fueron".