Reforma previsional: la Justicia concedió el amparo a exjueces para cobrar sin extra ni topes

Una jueza de Rosario dio lugar a la acción para que no les descuenten el aporte solidario ni tengan un techo en los haberes jubilatorios. La provincia apela

El efecto de la sentencia es inter partes, no aplicable a todos los pasivos, es decir, solo alcanza al grupo de denunciantes aunque sentará precedente para otras demandas. "Habíamos pedido que no se le descuente el aporte solidario y que no se aplique el tope de las 20 jubilaciones mínimas y la jueza resolvió en ese sentido, pero tiene alcance solamente para los amparistas que interpusieron la acción", aclaró a La Capital, Maximiliano Toricelli, uno de los abogados patrocinantes.